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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Сторонников Кокорина призывают идти к зданию суда
На странице нападающего "Зенита" Александра Кокорина в Инстаграме появился пост, призывающий всех сочувствующих футболисту прийти к зданию Московского городского суда, где 18 декабря будет слушаться апелляция на продление ареста 27-летнему спортсмену.
"18 декабря в 10 утра в Московском городском суде слушается жалоба защитников Кокорина. Это очень важный день для ребят, они вымотаны и эмоционально истощены. Им, как воздух, необходима поддержка. Давайте соберемся и поддержим их вместе! Встречаемся в 9:30 у Московского городского суда", - сообщается в инстаграме Кокорина.
"18 декабря в 10 утра в Московском городском суде слушается жалоба защитников Кокорина. Это очень важный день для ребят, они вымотаны и эмоционально истощены. Им, как воздух, необходима поддержка. Давайте соберемся и поддержим их вместе! Встречаемся в 9:30 у Московского городского суда", - сообщается в инстаграме Кокорина.
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