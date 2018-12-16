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Сторонников Кокорина призывают идти к зданию суда

На странице нападающего "Зенита" Александра Кокорина в Инстаграме появился пост, призывающий всех сочувствующих футболисту прийти к зданию Московского городского суда, где 18 декабря будет слушаться апелляция на продление ареста 27-летнему спортсмену.

"18 декабря в 10 утра в Московском городском суде слушается жалоба защитников Кокорина. Это очень важный день для ребят, они вымотаны и эмоционально истощены. Им, как воздух, необходима поддержка. Давайте соберемся и поддержим их вместе! Встречаемся в 9:30 у Московского городского суда", - сообщается в инстаграме Кокорина.
Теги: Кокорин
Сегодня, 18:16
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(6)
#23  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 20:18)
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online

вот жлобы раздайте черни деньги они будут жить возле суда с плакатами табуретками ваще со всем скарбом переедут
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#22  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 20:11)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
Цитата: Corner
покрышки получите в условленном месте..

.... а пистюлей на месте сборища.

конечно, пусть закон об экстремизме прочтут и языки в жопу себе засунут


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#21  Волжанин   (Сегодня, 20:02)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Corner
покрышки получите в условленном месте..

.... а пистюлей на месте сборища.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#20  Колян Безмолвный   (Сегодня, 20:02)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
приходить со своими стульями
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#19  anonymous   (Сегодня, 20:01)
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Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Ganjaman Pirosso
Сколько заплатят за массовку?

за тебя много не дадут

ты еплан уже палатку и сухпаёк приготовил?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#18  Corner  планета Земля (Сегодня, 19:59)
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Болеет за:
«Ростов»
покрышки получите в условленном месте..


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#17  RenarTickle  Москва (Сегодня, 19:50)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Я понять не могу, это вообще серьёзно?..
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#16  miktar   (Сегодня, 19:38)
  • -3
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идите,идите,только ........не обдерите.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#15  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:36)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ganjaman Pirosso
Сколько заплатят за массовку?

за тебя много не дадут
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#14  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 19:31)
  • +3
  •  (5)

Сколько заплатят за массовку?
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
#13  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:27)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Попытка влиять на решение суда. Предупреждение. Я же говорю, баба-адвокат - тупее не придумаешь!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#12  Marlboro  Москва (Сегодня, 19:24)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Кто не скачет, тот москаль)


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Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#11  utekay  Россия (Сегодня, 19:11)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
адвокаты Кокорина из шкуры вон лезут,...сколько же они у него урвали, и сколь ещё урвут


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#10  ythe  Ё-бург (Сегодня, 19:09)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
идти в желтых желетах?


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#9  Сибирячок   (Сегодня, 19:07)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Узники совести.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  СуперШтангист   (Сегодня, 18:54)
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Терек»
Пусть эти Дзагоевы с Тарасовыми, Джикиями и Миранчуками сами туда идут и показывают пример народу, как надо своих отстаивать. А то пукать в истаграмах любой олень может, а на деле все в жопу

Помнится, Подливыч (по прозвищу Давидыч, есть такой "тест-драйвер" на Youtube), у которого была огромная фанатская база попал по 159 в СИЗО и загремел на несколько лет, но пришло, только 100 человек. Учитывая, что популярность Подливыча гораздо выше, чем у Кокорина с Мамаевым (я не знаю ни одного, кто бы на них ровняться бы хотел) вместе взятых, ибо автотематика гораздо популярней российского пешеходного футбола.
Исходя из этого, придёт максимум 10-20 человек, которые быстро разойдутся, ибо скучно им там будет, никому эти клоуны нахер не нужны на деле.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#7  Nastroenie  Москва (Сегодня, 18:50)
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сторонников Кокорина призывают идти к зданию суда

Надеюсь всю эту мразоту закроют вместе с их кумиром, а их родственники выйдут на пенсию в 90 лет. Неплохо бы ещё росгвардию и кадыровцев натравить на этих уродов.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#6  следующий   (Сегодня, 18:47)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Челси»
Чё этим троим у суда ошиваться?
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#5  Apant1   (Сегодня, 18:33)
  • +3
  •  (15)

Бедных призывают отстаивать свободу богатых)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#4  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 18:32)
  • +1
  •  (11)

Истощены.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#3  citrus63   Самара (Сегодня, 18:24)
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Для флешмоба всем принести по стулу. laughing
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#2  LLIHyp  СПб (Сегодня, 18:23)
  • +3
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
скайлайн с лисом пусть пиздуют, поддерживают своего кумира, или тока в интернете пиздеть могут
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
#1  nofrills  Москва (Сегодня, 18:19)
  • -2
  •  (20)
Болеет за:
«Динамо» М
а во главе сторонников наверняка будет штатный плакальщик зенита гена орлов, с плакатиком #сашужалко
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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