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Ринат Билялетдинов: Ахметов манерой игры похож на Черенкова

Экс-главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился мнением о полузащитнике ЦСКА Ильзате Ахметове.

"Как-то раз я посетил матч молодежной команды "Рубина". Спросил у тренера: "А кто у тебя там бегает такой?" То ли китаец, то ли кто…. А мне говорят, что он наш, из Киргизии, но совсем молодой. Спрашиваю: "А почему ты его на фланге используешь? У него голова крутится на 360 градусов. Попробуй его в центре". А мне говорят: "А там все занято!"

Потом был в сбор в Германии. Я его решил взять, хоть ему всего 16 лет было. Вначале думал, что он помрет от нагрузок, но ничего, выдержал. Помню, был матч товарищеский, и там момент — Кверквелия катится в подкате, Навас… а он раз-раз — и гол! Знаю еще одного игрока, который похожим образом распоряжался мячом – Федор Черенков.

Многие умеют делать на тренировке все, а в игре - ничего. Вот у Ахметова не так. Надеюсь, и дальше все будет хорошо", – сказал Билялетдинов.

"Чемпионат"
Теги: Черенков Ахметов Билялетдинов Р.
Сегодня, 08:33
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