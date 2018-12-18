Новости партнеров

Олег Корнаухов стал директором ДЮСШ ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов назначен новым директором детско-юношеской спортивной школы армейцев.

Занимавший эту должность ранее Олег Малюков останется в структуре академии и будет заместителем директора, отвечая за ряд направлений, включая ДЮСШ ЦСКА-2, который ранее курировал Корнаухов.

Корнаухов выступал в составе ЦСКА с 1998 по 2003 год.

ПФК ЦСКА
Теги: Корнаухов
Сегодня, 16:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.