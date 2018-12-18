Алана Мамаева: это и правда позор. Где справедливость?

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана прокомментировала решение суда оставить без изменений постановление о продлении срока содержания под стражей футболиста до 8 февраля."Знаете, это и правда позор. Согласна с мужем. Где справедливость? Где она?" – написала Мамаева в инстаграме.