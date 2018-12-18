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Алана Мамаева: это и правда позор. Где справедливость?

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана прокомментировала решение суда оставить без изменений постановление о продлении срока содержания под стражей футболиста до 8 февраля.

"Знаете, это и правда позор. Согласна с мужем. Где справедливость? Где она?" – написала Мамаева в инстаграме.
Теги: Мамаев
Сегодня, 18:34
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#3  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 19:12)
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Позор - это упрашивать, ползая на коленках, в соплях и слезах, снисхождения у суда крутому мужику, мужественность которого просто прёт через край. И, ладно бы, просить оставить жизнь, а то умолять скостить каких-то вшивых два месяца за решёткой, которые ему страшно не хочется провести в казённом доме, без тёплой постели и домашней еды. Разве это не позор?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#2  avnik  море (Сегодня, 18:38)
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Болеет за:
«Спартак»
В кошелек к себе и мужу не заглядывала? Должны были обязательно перечислить за неимоверный труд по наипалову трудящихся...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 18:36)
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Болеет за:
«Спартак»
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Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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