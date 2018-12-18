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Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии: у Кокорина и Мамаева все есть, в отличие от других заключенных

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала о том, что ее организация может подарить на Новый год нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, которые находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка".

Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергей Гайсина. Сегодня в Московском городском суде рассматривались апелляции на продление до 8 февраля 2019 года сроков арестов Кириллу Кокорину, его брату Александру, Мамаеву, а также Александру Протасовицкому. Апелляции отклонены. 5 декабря Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания футболистов под стражей.

"Думаю, подарить им что-то на праздник возможно, только надо продумать этот момент. Необходимо еще кому-то, помимо них, что-то передать. Если объективно смотреть, то у Кокорина и Мамаева все есть, в отличие от других заключенных, у которых практически ничего нет - люди обрадуются даже упаковке чая. Футболисты не бедствуют, не голодают, поэтому сложно представить, какой подарок им нужен. Наверное, что-то из серии "для души", исключительно для поддержки духа. Может, письмо от Деда Мороза передать?", - цитирует Меркачеву "Спорт-Экспресс".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:49
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#2  tiki  Москва (Сегодня, 18:59)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: avnik
Может им подарить посещение Бутырки? )))

это пусть дарят им двоим на день влюбленных


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  avnik  море (Сегодня, 18:52)
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Болеет за:
«Спартак»
Может им подарить посещение Бутырки? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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