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Аноним пригрозил убить судью за Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд получил анонимную угрозу в связи с делом футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Неизвестный пригрозил убийством судьи, если спортсменов не выпустят из СИЗО.

Угроза пришла по электронной почте.

"Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу, я буду вынужден на неделе устроить митинг. <…> А судья пусть ходит с охраной, потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни", — было сказано в сообщении.

Мосгорсуд рассмотрел дело футболистов 18 декабря. Судья Любовь Николаенко оставила их под стражей в СИЗО.

"Интерфакс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 19:06
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#13  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:04)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Свою ангажированность общественностью и некоторыми клубами пытаются скрыть выдуманными угрозами.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#12  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 19:55)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Если захотят, то найдут. Это уже серьёзное дело угрожать судье и говорить о планировании митинга
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
#11  miktar   (Сегодня, 19:54)
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не найдут...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#10  utekay  Россия (Сегодня, 19:52)
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Болеет за:
«Зенит»
Пора Малахову подключаться


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#9  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 19:52)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Поймать бомжонка и посадить к его кумирам в соседи.Пусть их перестукиваются.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#8  Колян Безмолвный   (Сегодня, 19:48)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Похоже что сам Кокорин написал!Его уровня развития письмо!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#7  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 19:35)
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Болеет за:
ЦСКА
Больше жару и желтухи на сайте, сначала Глушак с бабами, теперь убийца судьи! Зачем аналитика матчей, зачем просто писать интересные статьи, даёшь срач и слухи!
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 19:35)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Найдут кутарбу анонимовну?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 19:26)
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Почерк письма очень смахивает на провокацию от стороны обвинения. Почему? Потому, что этого анонима 18 следователям найти так и не удастся.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#4  avnik  море (Сегодня, 19:15)
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Болеет за:
«Спартак»
Скоро нам сообщат, что анонима установить не удалось, так как на мыло написали с Марса. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#3  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 19:12)
  • +2
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Это их четвёртый брат
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
#2  Skyline  СПБ (Сегодня, 19:08)
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Болеет за:
«Зенит»
бугогашечки. знакомые финты от прокуратуры. что бы замести следы своей бестолковости


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это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#1  Primus  Москва (Сегодня, 19:08)
  • +6
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online
Болеет за:
«Спартак»
О пля, ссаная овцеебина Кутарба перешла от слов к делу smile


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
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