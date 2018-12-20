Игорь Коновалов: меня все устраивает в "Рубине", но слухи об интересе "Спартака" и "Зенита", конечно, приятны

Полузащитник казанского "Рубина" Игорь Коновалов прокомментировал слухи об интересе к себе со стороны "Спартака" и "Зенита"."У меня контракт с "Рубином", меня здесь всё устраивает, и моя задача работать на тренировках и играть. Остальное решать руководству и главному тренеру. Слухи об интересе "Спартака" и "Зенита", конечно, приятны — это большие клубы. Но это не мое дело - переходами пусть занимаются другие люди.В детстве я выбрал "Спартак" и ни капли не пожалел. Я болел за него, ходили на матчи с ребятами. Но мы же маленькими были. Сейчас не вижу смысла всерьёз рассуждать о вариантах. В любой ситуации определяющий фактор — игровая практика. По этой причине я и приехал в Казань", - сказал Коновалов.