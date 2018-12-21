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Президент "Амкара" предъявил клубу финансовые претензии на четверть миллиарда рублей

Управляющий общественной организации ФК "Амкар" сообщил о предъявлении финансовых претензий к банкротящейся организации со стороны её ликвидатора и бывшего президента клуба Геннадия Шилова.

Согласно данным управляющего, экс-президент пермяков настаивает на включении в реестр требований на 256,586 млн рублей.

Основание возникновения долга — не погашенные клубом договоры займа. Всего таких договоров было заключено 21. Первый датирован 17 января 2011 года, последний — 29 мая 2018 года. Рассмотрение требования состоится 29 апреля 2019 года,

Коммерсант
Теги: Амкар
Сегодня, 12:43
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