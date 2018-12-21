Президент "Амкара" предъявил клубу финансовые претензии на четверть миллиарда рублей

Управляющий общественной организации ФК "Амкар" сообщил о предъявлении финансовых претензий к банкротящейся организации со стороны её ликвидатора и бывшего президента клуба Геннадия Шилова.Согласно данным управляющего, экс-президент пермяков настаивает на включении в реестр требований на 256,586 млн рублей.Основание возникновения долга — не погашенные клубом договоры займа. Всего таких договоров было заключено 21. Первый датирован 17 января 2011 года, последний — 29 мая 2018 года. Рассмотрение требования состоится 29 апреля 2019 года,