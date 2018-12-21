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Адвокат жены Глушакова: Малахов молодец. Денис, оказывается, жертва межконтинентального заговора

Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин, представляющий интересы жены капитана "Спартака" Дениса Глушакова в бракоразводном процессе, прокомментировал решение капитана красно-белых появиться в программе Андрея Малахова на канале "Россия 1".

"Смотрю эфир с Глушаковым у Андрея Махалова и сам слезу пускаю. Как я понял, итог следующий: Глушаков - жертва межконтинентального заговора злодеев, жену одурманили, болельщиков подкупили, а проститутку в баню подбросили.

С точки зрения драматургии Денис поступает правильно - ему надо себя обелять. Он пытается сказать, что есть злодеи, которые хотят завладеть его имуществом. То есть заявление, по которому жена хочет половина нажитого совместно имущества и чтобы дети остались с ней. Все. Больше от Глушакова ничего не нужно.

Андрей Малахов молодец - получилось трогательно. Наверное, кто-то впечатлится и Денису поверят. Может ли это повлиять на суд? С точки зрения закона - нет. Но думаю, все как раз для этого и делается. К счастью, судьи не такие глупые, чтобы всему верить. Они много небылиц слышат и оправданий. Надеюсь, на суд это впечатления не произведет", - цитирует Жорина "Спорт24".
Теги: Глушаков Спартак Малахов
Сегодня, 21:21
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#1  Киклоп  Россия (Сегодня, 21:41)
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Болеет за:
«Спартак»
Дэнчик оказался куетрясиком...
Туда
Сюда...
Нагрузки сказываются. КСВ рано наступил, как и лысина))) Плохая генетика?


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Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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