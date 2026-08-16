Сафонов впервые проиграл финал в составе "ПСЖ"

Матвей Сафонов потерпел первое поражение в финальном матче в составе "ПСЖ".

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Серия российского голкипера прервалась во встрече за Суперкубок Франции против "Ланса".



Сафонов вышел с первых минут и провёл на поле всю игру. Единственный гол парижане пропустили на 32-й минуте - отличился Флорьян Товен. Отыграться "ПСЖ" не удалось, встреча завершилась со счётом 0:1.



До этого российский вратарь не проигрывал решающие матчи турниров вместе с парижской командой. За время выступлений во Франции Сафонов пополнил коллекцию трофеев Кубком и Суперкубком страны, а также становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.