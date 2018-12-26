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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Юрген Клопп: было бы лучше, если бы "Ливерпуль" закончил выступление в Лиге чемпионов-2017/18 после полуфинала с "Ромой"
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Григорий Иванов: "Урал" может сыграть со "Спартаком" в манеже (1)
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"Урал" расторгнул контракт с Евсеевым
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Маурицио Сарри: в "Челси" слишком много игроков
Маурицио Сарри: в "Челси" слишком много игроков
"Однажды в "Енисее" - новогодний ролик от красноярской команды (видео)
Пресс-служба "Енисей" представила короткометражный фильм в преддверии Нового года.
Фильм рассказывает о болельщике который раскритиковал футболистов "Енисея" в присутствии Деда Мороза, а на следующее утром проснулся игроком красноярского клуба.
Фильм рассказывает о болельщике который раскритиковал футболистов "Енисея" в присутствии Деда Мороза, а на следующее утром проснулся игроком красноярского клуба.
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