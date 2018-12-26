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"Однажды в "Енисее" - новогодний ролик от красноярской команды (видео)

Пресс-служба "Енисей" представила короткометражный фильм в преддверии Нового года.

Фильм рассказывает о болельщике который раскритиковал футболистов "Енисея" в присутствии Деда Мороза, а на следующее утром проснулся игроком красноярского клуба.

Теги: Енисей
Сегодня, 12:54
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#1  СМЭУ  СССР (Сегодня, 13:24)
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Болеет за:
«Сибирь»
Фильм позитивный. Удачи команде.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
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