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Продюсер "Антикиллера" снимет мультипликационный и документальный фильмы про "Спартак"

Кинопродюсер Юсуп Бахшиев, известный по работе над фильмами "Параграф 78" и "Антикиллер", снимут мультипликационный и документальный фильмы про московский "Спартак".

Проект носит рабочее название "Лучшие люди страны", в его рамках планируется создание полнометражного мультфильма с рабочим названием "Колобок и Спартак", а также документального фильма.

"Спартак" будет одним из спонсоров проекта, с 15 января планируется начать его медийное освещение.

championat.com
Теги: Спартак
Сегодня, 12:13
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 12:15)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Дожали Измайлова.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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