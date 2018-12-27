Продюсер "Антикиллера" снимет мультипликационный и документальный фильмы про "Спартак"

Кинопродюсер Юсуп Бахшиев, известный по работе над фильмами "Параграф 78" и "Антикиллер", снимут мультипликационный и документальный фильмы про московский "Спартак".Проект носит рабочее название "Лучшие люди страны", в его рамках планируется создание полнометражного мультфильма с рабочим названием "Колобок и Спартак", а также документального фильма."Спартак" будет одним из спонсоров проекта, с 15 января планируется начать его медийное освещение.