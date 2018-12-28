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Олег Флегонтов - об уходе с поста гендиректора "Анжи": я просто устал нести на себе груз долгов

Олег Флегонтов прокомментировал свое решение покинуть пост гендиректора "Анжи".

"Я просто устал. В первую очередь, морально. Очень тяжело нести на себе груз долгов. Понял, что ноша стала непосильной. Просто ситуация не изменилась с момента моего прихода в клуб. "Анжи" по-прежнему нужен только его президенту Осману Гаирбековичу Кадиеву", — цитирует Флегонтова Р-Спорт.
Теги: Анжи
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