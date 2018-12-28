Ринат Дасаев покинул пост тренера вратарей "Спартака-2"

В тренерском штабе "Спартака-2" произошли изменения.Ринат Дасаев покинул пост тренера вратарей команды по состоянию здоровья. Не так давно легендарный голкипер красно-белых прошёл курс реабилитации коленного сустава, и серьёзные нагрузки ему противопоказаны.Дасаев получил должность консультанта тренеров вратарей команд академии, а также дубля и "Спартака-2".