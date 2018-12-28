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Ринат Дасаев покинул пост тренера вратарей "Спартака-2"

В тренерском штабе "Спартака-2" произошли изменения.

Ринат Дасаев покинул пост тренера вратарей команды по состоянию здоровья. Не так давно легендарный голкипер красно-белых прошёл курс реабилитации коленного сустава, и серьёзные нагрузки ему противопоказаны.

Дасаев получил должность консультанта тренеров вратарей команд академии, а также дубля и "Спартака-2".

Фк "Спартак"
Теги: Дасаев Спартак-2
Сегодня, 15:51
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#1  лад  USSR (Сегодня, 16:04)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Странно видеть обладателя Кубка Яшина и лучшего вратаря Спартака всех времен в числе тренера вратарей второй команды Спартака.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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