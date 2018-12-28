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Источник: Магомедом Адиевым интересуются "Балтика" и "Ахмат"

Наставник "Анжи" Магомед Адиев может перейти на работу в другой российский клуб.

Интерес к тренеру проявляют "Ахмат" и "Балтика" .

"Адиев проявил себя в первой части сезона. К его персоне проявляют интерес "Балтика", оставшаяся без тренера после отставки Игоря Ледяхова, и "Ахмат", однако пока непонятно, в каком качестве там хотят видеть тренера.

Вероятность того, что Адиев останется в дагестанской команде – пятьдесят на пятьдесят", – сообщил источник Р-Спорта.
Теги: Адиев Балтика Анжи Ахмат
Сегодня, 16:37
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