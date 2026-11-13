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Бекхэма включат в Зал славы футбола США

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм станет членом Национального зала славы футбола США.
Фото: Getty Images
Как сообщает пресс-служба MLS, включение 51-летнего англичанина состоится в 2027 году.

Церемония запланирована на 16 апреля и пройдёт на стадионе в Далласе. Комиссар MLS Дон Гарбер поздравил Бекхэма с предстоящим включением в Зал славы.

Бекхэм выступал за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2007 по 2012 год и дважды выигрывал MLS. В 2018 году бывший футболист стал совладельцем "Интер Майами".

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