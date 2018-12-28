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"Легендище!" - Юрий Газинский сделал совместное фото с Зинедином Зиданом (фото)

Хавбек "Краснодара" Юрий Газинский в своем инстаграме опубликовал новую фотографию.

На ней российский хавбек запечатлен с бывшим главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом.

Теги: Зидан Газинский
Сегодня, 19:12
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#3  gesha978  Москва (Сегодня, 20:01)
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Болеет за:
«Спартак»
afelayz,
smirk
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
#2  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 19:38)
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  •  (2)

Нет такого слова.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#1  afelayz  Россия, Красноярск (Сегодня, 19:31)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Енисей»
А про Зизу не слова...
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
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