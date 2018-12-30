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Видар Кьяртанссон: чтобы забивать, "Ростову" нужно играть в простой футбол

Нападающий "Ростова" Видар Кьяртанссон поделился мнением о четырехматчевой безголевой серии команды.

"Скажу банально: нам нужно создавать больше моментов — так увеличатся шансы на гол. А для этого нужно играть в простой футбол. Уверен, игроков, способных на креатив, у "Ростова" немало. Может, дело в уверенности", - цитирует Кьяртанссона Sport24.
Теги: Ростов
Сегодня, 18:55
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