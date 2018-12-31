С Новым годом!

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Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
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С Новым годом!
Для нас 2018 год точно не был «очередным», просто «ещё одним трудным». Он был ожидаемым, желанным, грандиозным, великим. Хотя скорее так можно сказать лишь про летнюю его часть. Тем не менее, именно 2018 год мы будем вспоминать и через 10, и через 20 лет, тогда как остальные года постепенно смешаются и затрутся в памяти.
«Мы» – это про всех, кто заходил на Rusfootball.info в проходящем году. В России появилась россыпь шикарных стадионов, на которых сыграли лучшие футболисты планеты. Наша страна показала себя миру с наилучшей стороны и показала нам, какой прекрасной она может быть. К хорошему быстро привыкаешь, хорошее обязательно когда-то заканчивается, закончился чемпионат мира и этот год в целом.
Теперь властям нужно думать, как не спустить наследие чемпионата мира и не допустить продолжения повсеместной гибели футбола, под шумок происходившей в 2018. Задача эта куда более сложная и глобальная, чем даже проведение мундиаля, учитывая, что, когда действительно припрёт, работать мы умеем, а с показухой для иностранцев проблем никогда не было.
Есть и положительные примеры использования наследия чемпионата мира: в Петербурге, Ростове, где прежний стадион просто не вместил бы всех желающих ходить на футбол сейчас. В Краснодаре и без ЧМ на футбол стало ходить модно, а самый правильный клуб российского футбола наконец громко заявляет о себе с помощью воспитанников. Да и вообще талантливая молодёжь начала появляться и играть почти во всех топовых клубах.
Остаётся пожелать этим парням в новом году сделать новый шаг в развитии, повести за собой сборную России, которая в проходящем году нежданно-негаданно вернула веру в наш футбол. К концу года на команду навалилась череда травм, а имидж футболиста в стране подпортили сами знаете кто, но при должном отношении к делу ребят и тренерского штаба частичку магии из 2018-го, возможно, удастся перенести и в наступающий год.
Rusfootball.info поздравляет всех своих читателей с Новым годом, желает Вам и Вашим близким здоровья, без которого в футболе никуда, хотя бы одной сотой материального благосостояния наших топовых футболистов, и победных болельщицких эмоций, которые помогут отвлечься от жизненных трудностей, усталости и прочих невзгод! Побольше голов, забитых в «правильные» ворота!
«Мы» – это про всех, кто заходил на Rusfootball.info в проходящем году. В России появилась россыпь шикарных стадионов, на которых сыграли лучшие футболисты планеты. Наша страна показала себя миру с наилучшей стороны и показала нам, какой прекрасной она может быть. К хорошему быстро привыкаешь, хорошее обязательно когда-то заканчивается, закончился чемпионат мира и этот год в целом.
Теперь властям нужно думать, как не спустить наследие чемпионата мира и не допустить продолжения повсеместной гибели футбола, под шумок происходившей в 2018. Задача эта куда более сложная и глобальная, чем даже проведение мундиаля, учитывая, что, когда действительно припрёт, работать мы умеем, а с показухой для иностранцев проблем никогда не было.
Есть и положительные примеры использования наследия чемпионата мира: в Петербурге, Ростове, где прежний стадион просто не вместил бы всех желающих ходить на футбол сейчас. В Краснодаре и без ЧМ на футбол стало ходить модно, а самый правильный клуб российского футбола наконец громко заявляет о себе с помощью воспитанников. Да и вообще талантливая молодёжь начала появляться и играть почти во всех топовых клубах.
Остаётся пожелать этим парням в новом году сделать новый шаг в развитии, повести за собой сборную России, которая в проходящем году нежданно-негаданно вернула веру в наш футбол. К концу года на команду навалилась череда травм, а имидж футболиста в стране подпортили сами знаете кто, но при должном отношении к делу ребят и тренерского штаба частичку магии из 2018-го, возможно, удастся перенести и в наступающий год.
Rusfootball.info поздравляет всех своих читателей с Новым годом, желает Вам и Вашим близким здоровья, без которого в футболе никуда, хотя бы одной сотой материального благосостояния наших топовых футболистов, и победных болельщицких эмоций, которые помогут отвлечься от жизненных трудностей, усталости и прочих невзгод! Побольше голов, забитых в «правильные» ворота!
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