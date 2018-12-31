Для нас 2018 год точно не был «очередным», просто «ещё одним трудным». Он был ожидаемым, желанным, грандиозным, великим. Хотя скорее так можно сказать лишь про летнюю его часть. Тем не менее, именно 2018 год мы будем вспоминать и через 10, и через 20 лет, тогда как остальные года постепенно смешаются и затрутся в памяти.«Мы» – это про всех, кто заходил нав проходящем году. В России появилась россыпь шикарных стадионов, на которых сыграли лучшие футболисты планеты. Наша страна показала себя миру с наилучшей стороны и показала нам, какой прекрасной она может быть. К хорошему быстро привыкаешь, хорошее обязательно когда-то заканчивается, закончился чемпионат мира и этот год в целом.Теперь властям нужно думать, как не спустить наследие чемпионата мира и не допустить продолжения повсеместной гибели футбола, под шумок происходившей в 2018. Задача эта куда более сложная и глобальная, чем даже проведение мундиаля, учитывая, что, когда действительно припрёт, работать мы умеем, а с показухой для иностранцев проблем никогда не было.Есть и положительные примеры использования наследия чемпионата мира: в Петербурге, Ростове, где прежний стадион просто не вместил бы всех желающих ходить на футбол сейчас. В Краснодаре и без ЧМ на футбол стало ходить модно, а самый правильный клуб российского футбола наконец громко заявляет о себе с помощью воспитанников. Да и вообще талантливая молодёжь начала появляться и играть почти во всех топовых клубах.Остаётся пожелать этим парням в новом году сделать новый шаг в развитии, повести за собой сборную России, которая в проходящем году нежданно-негаданно вернула веру в наш футбол. К концу года на команду навалилась череда травм, а имидж футболиста в стране подпортили сами знаете кто, но при должном отношении к делу ребят и тренерского штаба частичку магии из 2018-го, возможно, удастся перенести и в наступающий год.поздравляет всех своих читателей с Новым годом, желает Вам и Вашим близким здоровья, без которого в футболе никуда, хотя бы одной сотой материального благосостояния наших топовых футболистов, и победных болельщицких эмоций, которые помогут отвлечься от жизненных трудностей, усталости и прочих невзгод! Побольше голов, забитых в «правильные» ворота!