С Новым годом!

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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С Новым годом!

С Новым годом!Для нас 2018 год точно не был «очередным», просто «ещё одним трудным». Он был ожидаемым, желанным, грандиозным, великим. Хотя скорее так можно сказать лишь про летнюю его часть. Тем не менее, именно 2018 год мы будем вспоминать и через 10, и через 20 лет, тогда как остальные года постепенно смешаются и затрутся в памяти.

«Мы» – это про всех, кто заходил на Rusfootball.info в проходящем году. В России появилась россыпь шикарных стадионов, на которых сыграли лучшие футболисты планеты. Наша страна показала себя миру с наилучшей стороны и показала нам, какой прекрасной она может быть. К хорошему быстро привыкаешь, хорошее обязательно когда-то заканчивается, закончился чемпионат мира и этот год в целом.

Теперь властям нужно думать, как не спустить наследие чемпионата мира и не допустить продолжения повсеместной гибели футбола, под шумок происходившей в 2018. Задача эта куда более сложная и глобальная, чем даже проведение мундиаля, учитывая, что, когда действительно припрёт, работать мы умеем, а с показухой для иностранцев проблем никогда не было.

Есть и положительные примеры использования наследия чемпионата мира: в Петербурге, Ростове, где прежний стадион просто не вместил бы всех желающих ходить на футбол сейчас. В Краснодаре и без ЧМ на футбол стало ходить модно, а самый правильный клуб российского футбола наконец громко заявляет о себе с помощью воспитанников. Да и вообще талантливая молодёжь начала появляться и играть почти во всех топовых клубах.

Остаётся пожелать этим парням в новом году сделать новый шаг в развитии, повести за собой сборную России, которая в проходящем году нежданно-негаданно вернула веру в наш футбол. К концу года на команду навалилась череда травм, а имидж футболиста в стране подпортили сами знаете кто, но при должном отношении к делу ребят и тренерского штаба частичку магии из 2018-го, возможно, удастся перенести и в наступающий год.

Rusfootball.info поздравляет всех своих читателей с Новым годом, желает Вам и Вашим близким здоровья, без которого в футболе никуда, хотя бы одной сотой материального благосостояния наших топовых футболистов, и победных болельщицких эмоций, которые помогут отвлечься от жизненных трудностей, усталости и прочих невзгод! Побольше голов, забитых в «правильные» ворота!
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:08
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8
(3)
#8  styh  Советский Союз (Сегодня, 14:01)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
С наступающим новым годом! Всём удачи, здоровья и успехов.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#7  Бриг   (Сегодня, 13:42)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
С Наступающим Новым Годом!Успехов, удачи,эдоровья,"болеем" без травм!..Да минусующих это тоже касается... smirk
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#6  coban  сегодня (Сегодня, 13:26)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Новогодние поздравления минусить?
Ну господа, вы-звери!)))
Прям Гринчи и Скруджи..ничего святого..
С Новым Годом, отморозки!))


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 13:00)
  • +2
  •  (4)
online

С Наступающим Годом Свиньи !
От буревестников гордых
Там где коты в городе синем
Оттуда мира и счастья всем ! )


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  sparwik53  Виктор (Сегодня, 12:40)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
С Новым Годом всех. Пускай этот год хоть и не помирит СИМВОЛ(хрюшу) года быками,конями,птичками из Питера и др (с Котом тем же), но станем более терпимы друг к другу.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#3  stepanmlc   (Сегодня, 12:31)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Всех с наступающим Новым годом!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#2  nedva  Russia (Сегодня, 12:07)
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
С Новым Годом всех завсегдатаев сайта и тех, кто его делает! Хочется достойных материалов в новом году(желательно о футболе) и конструктивного диалога между болельщиками разных клубов. На одной планете живем, давайте же жить дружно!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 11:19)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Поздравляю весь коллектив ФК "Ростов" с наступающим Новым Годом! Желаю в новом году здоровья (как можно меньше травм), успешной и результативной игры в каждом матче, завоевания в турнирной таблице места не ниже участника ЛЕ, материального и семейного благополучия, всего, всего что вы желаете!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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