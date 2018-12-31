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Геннадий Орлов: Кокорина и Мамаева скоро не выпустят. Не любят у нас богатых людей

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не смогут избежать тюрьмы.

Игроки заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

"Сергей Богданович Семак получил такую команду, какая есть. Он привез с собой из "Уфы" только хорошо знакомого петербуржцам своего помощника Александра Низелика и физиотерапевта Марию Бурову, которая, к слову, в рекордные сроки поставила на ноги Кокорина после "крестов". И он быстро вошел в игру после долгой паузы - и как заиграл, два гола в двух матчах. А потом эта криминальная история. Подвел команду, негодяй. Теперь его с Мамаевым скоро не выпустят - будут сидеть. А то, что они богаты, еще больше настаивает общественность против - не любят у нас богатых людей, - цитирует Орлова "Спорт Уик-энд"
Теги: Орлов Кокорин Мамаев
Сегодня, 19:01
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#5  casabl   (Сегодня, 19:43)
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Орлов, вроде бы и живёт в цивилизованном мире, но мягко говоря. не догоняет. Богатые люди часто и очень отличатся от гопников с большими деньгами.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#4  Sammer   (Сегодня, 19:38)
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online

У нас не любят зажравшееся быдло, которое метелит толпой одного и потом орет " да ты знаешь, кто мы такие" . Теперь знаем- вы гавно, бакланы парашные.

А богатство тут не при чем. Гендос совсем ослаб на головку.

и при чем тут "настраивает общественность против"? Совсем дурак чтоле?

Их что "настроенная общественность " там держит? Или требует, чтобы держали? Дурак и еще раз дурак.
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#3  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 19:37)
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Не любят наглых и забравшихся !
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#2  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 19:04)
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Болеет за:
«Зенит»
не любят у нас богатых людей

А должны? О чём речь-то?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 19:03)
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ГСО включи остатки . Орденоносцы не случайны - идет заказ с самого верха. Дебилов не надо искать среди бедных людей.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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