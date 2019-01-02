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Самюэль Жиго: чувствую, как постепенно прихожу в норму

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго рассказал о своем восстановлении после травмы передней крестообразной связки левого коленного сустава.

"При такой травме восстановление - это довольно длительный, непростой процесс. Но важно, что все идет по плану. Чувствую, как постепенно прихожу в норму. Хочу как можно скорее вернуться на поле! Пользуясь случаем, поздравляю болельщиков "Спартака" с Новым годом. Спасибо им за поддержку, которую я постоянно ощущаю", - приводит слова Жиго пресс-служба "Спартака".
Теги: Жиго Спартак
Сегодня, 18:52
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#1  Spartacus1971   (Сегодня, 19:08)
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online
Болеет за:
«Спартак»
С тобой мы 5 матчей играли на 0,а без тебя сразу стали пропускать много,ждём тебя в строю.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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