Агент: ясность с будущим Джано Ананидзе наступит в ближайшее время

Агент полузащитника "Спартака" Джано Ананидзе Теймураз Лепсая заявил, что он не ведет ни с кем переговоры по поводу возможного перехода 26-летнего футболиста в другой клуб.– Пока мне нечего ответить на этот вопрос. Какая-то ясность может наступить в самые ближайшие дни, сейчас все из-за праздников в зимней спячке.– Именно сегодня – да. Как будет завтра – не знаю.– Никаких комментариев по этому вопросу. Пока сами ничего не знаем, все скоро станет ясно.