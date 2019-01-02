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Агент: ясность с будущим Джано Ананидзе наступит в ближайшее время

Агент полузащитника "Спартака" Джано Ананидзе Теймураз Лепсая заявил, что он не ведет ни с кем переговоры по поводу возможного перехода 26-летнего футболиста в другой клуб.

– Правда ли, что Джано не хочет уходить из "Спартака"?

– Пока мне нечего ответить на этот вопрос. Какая-то ясность может наступить в самые ближайшие дни, сейчас все из-за праздников в зимней спячке.

– То есть сегодня вы ни с кем переговоров не вели?

– Именно сегодня – да. Как будет завтра – не знаю.

– Поедет ли Ананидзе на первый сбор "Спартака"?

– Никаких комментариев по этому вопросу. Пока сами ничего не знаем, все скоро станет ясно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ананидзе Спартак
Сегодня, 19:52
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#9  кандид  Млечный путь (Сегодня, 21:23)
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Болеет за:
«Спартак»
..... Хороший парень ....., и больше ничего .... ( гр. Воскресенье)
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
#8  Волжанин   (Сегодня, 21:14)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
Гинер любит

Гинер умеет за десятку лямов качественно обновить состав. А хлеву тушинскому передают привет педроша и семь негритят.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#7  Spartak СССР   (Сегодня, 21:07)
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  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
Я тоже так думаю. Сколько лет Ананидзе в спаме числится?

ослех,ты жопой только можешь думать,хрустальнее Марка сложно представить футболиста,привет Абелю и Оланаре,Гинер любит дармовой хрусталь
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
#6  Волжанин   (Сегодня, 21:00)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР

думаю что больше чем Гонсалес

Я тоже так думаю. Сколько лет Ананидзе в спаме числится?
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#5  Kytarba  Сочи (Сегодня, 20:58)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Химки»
Волжанин,

Болельщику интересно сколько минут провел Ананидзе за Спартак на поле blush Комбаров очень много минут на поле в футболке "Спартака",но он как футболист и рядом не стоит с Ананидзе...Набабкину сколько уже где то 32 или 33 года ,он почти 10 лет в ЦСКА,но не как не твердый основной ,тем не менее с ним не расстаются и правильно делают..он тоже из тех,кто если что всегда может быть полезным команде..Правда Ананидзе леги и это тоже конечно не в пользу него ,чтоб остаться в "Спартаке"
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#4  Spartak СССР   (Сегодня, 20:35)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
Интересно, сколько игрового времени провел он на поле за время нахождения в спаме?

думаю что больше чем Гонсалес.Привет Абелю
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
#3  Волжанин   (Сегодня, 20:24)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Интересно, сколько игрового времени провел он на поле за время нахождения в спаме?
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#2  Kytarba  Сочи (Сегодня, 20:12)
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Химки»
Не знаю что и как дальше ,я бы Джано оставил бы в Спартаке",лучшего в плане понимании футбола в Спартаке" нет кроме Андриано ,как и в технике владении мячом ,но по своему характеру он не боец ,не "мужик в футболе", как Модрич ,на которого он похож и по фактуре и интеллектом футбола ,он уступает и Кузяеву в плане быть игроком основного состава ,но для каких то конкретных игр он порой не заменим.Если все таки ему надо будет уходит из "Спартака",то в ПЛ России посоветовал бы этого футболиста клубу Оренбург",это играющая команда ,где Джано принесет колоссальную пользу команде для успешных результатов. а в реале он конечно игрок для лучших клубов России из верхней части таблицы..Ананидзе всего лишь 26 лет.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 20:09)
  • -3
  •  (11)

забавное интервью
столько слов и ничего по сути этот агент не сказал
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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