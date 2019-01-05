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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Максим Глушенков: Глушакова убрали не из-за лайков. Там, вероятно, было что-то еще, о чем мы не знаем
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Максим Глушенков: Глушакова убрали не из-за лайков. Там, вероятно, было что-то еще, о чем мы не знаем
Полузащитник Максим Глушенков, который недавно подписал долгосрочный контракт со "Спартаком", высказался о ситуации вокруг капитана красно-белых Дениса Глушакова.
– Вы перешли в самый разгар конфликта болельщиков с Денисом Глушаковым. Скандал из-за лайка – а в "Чертаново" такое когда-нибудь было?
– Мне кажется, Глушакова убрали не из-за лайков. Там, вероятно, было что-то еще, о чем мы не знаем. Отстранять из команды за обычный лайк – какой-то бред, – сказал Глушенков в интервью изданию "Рабочий путь".
– Готовы к тому, что каждый ваш шаг в соцсетях будет обсуждаться так же?
– Готов ко всему. Мне уже через друга написали – так как у меня сообщения закрыты, – чтоб я удалил пару постов. И я это сделал. Так что буду внимательно следить за всем, что пишу, и дальше.
Напомним, Глушаков был отстранен от тренировок с основным составом "Спартака" после скандала с лайками под постом известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, содержавшим критику бывшего главного тренера москвичей Массимо Карреры.
22 октября 54-летний итальянец был уволен. Исполняющим обязанности главного тренера стал Рауль Рианчо, который вернул Глушакова в основу.
"Спорт-Экспресс"
– Вы перешли в самый разгар конфликта болельщиков с Денисом Глушаковым. Скандал из-за лайка – а в "Чертаново" такое когда-нибудь было?
– Мне кажется, Глушакова убрали не из-за лайков. Там, вероятно, было что-то еще, о чем мы не знаем. Отстранять из команды за обычный лайк – какой-то бред, – сказал Глушенков в интервью изданию "Рабочий путь".
– Готовы к тому, что каждый ваш шаг в соцсетях будет обсуждаться так же?
– Готов ко всему. Мне уже через друга написали – так как у меня сообщения закрыты, – чтоб я удалил пару постов. И я это сделал. Так что буду внимательно следить за всем, что пишу, и дальше.
Напомним, Глушаков был отстранен от тренировок с основным составом "Спартака" после скандала с лайками под постом известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, содержавшим критику бывшего главного тренера москвичей Массимо Карреры.
22 октября 54-летний итальянец был уволен. Исполняющим обязанности главного тренера стал Рауль Рианчо, который вернул Глушакова в основу.
"Спорт-Экспресс"
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