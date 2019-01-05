Джано Ананидзе - Самедову: легенда, спасибо тебе за все

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:36
Максим Глушенков - о Кононове: думаю, в "Спартаке" он достигнет больших высот. Он отличный тренер
Максим Глушенков - о Кононове: думаю, в "Спартаке" он достигнет больших высот. Он отличный тренер
Вчера, 23:44
Андрей Аршавин вновь развелся с женой (1)
Андрей Аршавин вновь развелся с женой (1)
Вчера, 23:35
"Арсенал" вышел в 1/16 финала Кубка Англии
"Арсенал" вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Вчера, 23:11
"Динамо" ведет переговоры с Поповым (2)
"Динамо" ведет переговоры с Поповым (2)
Вчера, 22:31
Уле Гуннар Сульшер повторил рекорд Басби, одержав пятую победу в первых пяти матчах (1)
Уле Гуннар Сульшер повторил рекорд Басби, одержав пятую победу в первых пяти матчах (1)
Вчера, 22:00
Максим Глушенков: Глушакова убрали не из-за лайков. Там, вероятно, было что-то еще, о чем мы не знаем
Максим Глушенков: Глушакова убрали не из-за лайков. Там, вероятно, было что-то еще, о чем мы не знаем
Вчера, 21:40
Давид Алаба: "Бавария" способна обыграть "Ливерпуль"
Давид Алаба: "Бавария" способна обыграть "Ливерпуль"
Вчера, 21:21
"Анжи" объявил об уходе Новосельцева
"Анжи" объявил об уходе Новосельцева
Вчера, 21:04
"Челси" обыграл "Ноттингем Форест" в матче Кубка Англии (1)
"Челси" обыграл "Ноттингем Форест" в матче Кубка Англии (1)
Вчера, 20:53
Стали известны условия расторжения контракта с Самедовым (20)
Стали известны условия расторжения контракта с Самедовым (20)
Вчера, 20:26
"Валенсия" с Денисом Черышевым уступила "Алавесу"
"Валенсия" с Денисом Черышевым уступила "Алавесу"
Вчера, 20:11
Алексей Еременко: у Сергея закончилась аренда в "Спартаке". А СМИ написали, что его вычеркнули из списков, мол, он такой плохой... Просто сказка... (8)
Алексей Еременко: у Сергея закончилась аренда в "Спартаке". А СМИ написали, что его вычеркнули из списков, мол, он такой плохой... Просто сказка... (8)
Вчера, 19:33
"Ростов" прибыл в Турцию на первый зимний сбор
"Ростов" прибыл в Турцию на первый зимний сбор
Вчера, 19:09
"Спартак" разорвал контракт с Самедовым. Болельщики недовольны, но повод абсолютно надуманный (14)
"Спартак" разорвал контракт с Самедовым. Болельщики недовольны, но повод абсолютно надуманный (14)
Вчера, 18:50
Сантьяго Солари: Ла Лига очень конкурентный турнир
Сантьяго Солари: Ла Лига очень конкурентный турнир
Вчера, 18:38
Александр Самедов: грустно покидать родной клуб. Но это жизнь (17)
Александр Самедов: грустно покидать родной клуб. Но это жизнь (17)
Вчера, 18:07
Луис Суарес может перейти в "Арсенал" (2)
Луис Суарес может перейти в "Арсенал" (2)
Вчера, 17:47
Альваро Мората готов вернуться в Испанию
Альваро Мората готов вернуться в Испанию
Вчера, 17:09
Марко Трабукки: уверен, Еременко не только останется в "Спартаке". Он будет играть ключевую роль в успехах команды (34)
Марко Трабукки: уверен, Еременко не только останется в "Спартаке". Он будет играть ключевую роль в успехах команды (34)
Вчера, 16:40
"Спартак" объявил об уходе Самедова (33)
"Спартак" объявил об уходе Самедова (33)
Вчера, 16:36
Зинедин Зидан может возглавить "Ювентус" летом (1)
Зинедин Зидан может возглавить "Ювентус" летом (1)
Вчера, 15:46
Источник: Владимир Гранат согласился почти на тройное понижение зарплаты в "Рубине" (2)
Источник: Владимир Гранат согласился почти на тройное понижение зарплаты в "Рубине" (2)
Вчера, 15:29
Григорий Иванов: надеюсь, что мы доживем до того момента, когда "Урал" взойдет на вершину (1)
Григорий Иванов: надеюсь, что мы доживем до того момента, когда "Урал" взойдет на вершину (1)
Вчера, 14:49
После продолжительной болезни скончался бывший игрок "Локомотива" Виктор Разумовский (1)
После продолжительной болезни скончался бывший игрок "Локомотива" Виктор Разумовский (1)
Вчера, 14:30
Источник: Крыховяк сам решит свое будущее в "Локомотиве" (3)
Источник: Крыховяк сам решит свое будущее в "Локомотиве" (3)
Вчера, 13:37
Легенда "Зенита" и Инстаграма возвращается в "Ростов"? 2 года из жизни Ивана Новосельцева (11)
Легенда "Зенита" и Инстаграма возвращается в "Ростов"? 2 года из жизни Ивана Новосельцева (11)
Вчера, 13:00
ЦСКА договорился с Абелем Эрнандесом о продолжении сотрудничества - он останется в клубе до конца сезона-2018/19 (7)
ЦСКА договорился с Абелем Эрнандесом о продолжении сотрудничества - он останется в клубе до конца сезона-2018/19 (7)
Вчера, 12:40
Гарет Бэйл вернется в строй через 2 недели
Гарет Бэйл вернется в строй через 2 недели
Вчера, 12:25
Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Португалии
Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Португалии
Вчера, 12:09
Источник: "Краснодар" отказался отпускать Кристиана Куэву в аренду в "Индепендьенте" (3)
Источник: "Краснодар" отказался отпускать Кристиана Куэву в аренду в "Индепендьенте" (3)
Вчера, 11:35
Казахский "Кайрат" на зимних сборах в Турции сыграет с "Оренбургом" и тульским "Арсеналом"
Казахский "Кайрат" на зимних сборах в Турции сыграет с "Оренбургом" и тульским "Арсеналом"
Вчера, 11:23
"Ля Кони" - ЦСКА рассекретил архивное видео с Леонидом Слуцким в роли повара ресторана (видео) (4)
"Ля Кони" - ЦСКА рассекретил архивное видео с Леонидом Слуцким в роли повара ресторана (видео) (4)
Джано Ананидзе - Самедову: легенда, спасибо тебе за все
Полузащитник "Спартак" Джано Ананидзе поблагодарил Александра Самедова, который сегодня покинул клуб по обоюдному согласию сторон.
"Легенда, спасибо тебе за все. Мне было очень приятно провести эти два года с тобой. Буду скучать, братик", - написал Ананидзе в инстаграме.
"Легенда, спасибо тебе за все. Мне было очень приятно провести эти два года с тобой. Буду скучать, братик", - написал Ананидзе в инстаграме.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.