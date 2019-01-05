Джано Ананидзе - Самедову: легенда, спасибо тебе за все

Полузащитник "Спартак" Джано Ананидзе поблагодарил Александра Самедова, который сегодня покинул клуб по обоюдному согласию сторон."Легенда, спасибо тебе за все. Мне было очень приятно провести эти два года с тобой. Буду скучать, братик", - написал Ананидзе в инстаграме.