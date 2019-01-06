Андрей Воронин: Самедов заслужил, чтобы его проводили красиво

Бывший нападающий московского "Динамо" Андрей Воронин считает, что "Спартак" мог более достойно попрощаться с Александром Самедовым.Красно-белые объявили о расторжении контракта с игроком, чей договор был рассчитан до лета."Если по-честному, то не должны так. Это мое мнение, я его не навязываю. У человека летом заканчивается контракт. Так проводите его красиво. На стадионе, перед болельщиками. Тем более Саша этого заслужил. Сделайте все достойно, тогда никаких вопросов не возникнет. Самедов – не из тех игроков, которые создают проблемы в команде. Такой опытный человек в коллективе – только плюс для той же молодежи. Травмы у него нет, со здоровьем все нормально. Повторюсь, Саша никогда не был замечен в каких-то скандалах или еще в чем-то,", – сказал Воронин.