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Андрей Воронин: Самедов заслужил, чтобы его проводили красиво

Бывший нападающий московского "Динамо" Андрей Воронин считает, что "Спартак" мог более достойно попрощаться с Александром Самедовым.

Красно-белые объявили о расторжении контракта с игроком, чей договор был рассчитан до лета.

"Если по-честному, то не должны так. Это мое мнение, я его не навязываю. У человека летом заканчивается контракт. Так проводите его красиво. На стадионе, перед болельщиками. Тем более Саша этого заслужил. Сделайте все достойно, тогда никаких вопросов не возникнет. Самедов – не из тех игроков, которые создают проблемы в команде. Такой опытный человек в коллективе – только плюс для той же молодежи. Травмы у него нет, со здоровьем все нормально. Повторюсь, Саша никогда не был замечен в каких-то скандалах или еще в чем-то,", – сказал Воронин.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Воронин Самедов Динамо Спартак
Сегодня, 16:14
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#10  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 18:50)
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Frankenstein,
Да Гинер бы засудил кокаинщика за нанесение имиджевого ущерба клубу,однако не стал этого делать и как видимо зря. Вспомни как сложилась судьба румынского кокаинщика в АПЛ,а потом уже рот раззевай на Гинера,если не догнал.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#9  Ниндзя   (Сегодня, 18:46)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
жертва анального аборта, ты бредишь. В ЦСКА прощаются проще - во время проходящих матчей, как с Красичем и Вагнером. Или на ежегодных встречах с болельщиками (как со всеми в этом году, кто ушёл из команды)
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#8  Frankenstein   (Сегодня, 18:36)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ниндзя

говорящая жопа,у тебя все бомбит?))Ну так пусть разносит в щепки твой дымоход,потому что тебе и ответить нечего,не жалует ослов Гинер и ни у одного игрока из конюшни не было прощального матча,голытьба....

Цитата: Санитар для Кутарбы
Не гони напрасно на Гинера. Когда кокаинщик Ерема попался,Гинер контракт с ним не разрывал,а всю дисквалификацию кормил и поил

Где ты такое вычитал?))Вызови себе санитаров лучше....Гинер не стал раздувать,но при этом контракт был расторгнут по обоюдному желанию сторон,Гинер же думал умнее всех,что раз в суд не стал подавать то Ерема должен без денег отбыть дисквалифиуацию и вернуться в конюшню,но Ерема отбыл дискву и послал куркуля
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#7  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 18:31)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Frankenstein
Цитата: Евгений Буров
ушел бы из локо так и было бы а от народных только пинком под зад по другому не бывает или ушел кто сколько за 17 лет транзитом прошли кавенаги и кариоки прочие всех не вспомнить

Хоть одного игрока в конюшне назови кому Гинер сделал полноценный прощальный матч?Всех списывали и за ворота отправляли,не говоря уже о выплатах каких то

flushed rage Не гони напрасно на Гинера. Когда кокаинщик Ерема попался,Гинер контракт с ним не разрывал,а всю дисквалификацию кормил и поил. А что мешало Федуну подержать в команде эти оставшиеся 3-5 месяцев Самедова( пусть даже и на скамейке для запасных),который для клуба сделал в разы больше полезного чем всякие роши-моши или тот же вечно травмированный Ананидзе, с которым 10 лет цацкались как с писаной торбой.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#6  Ниндзя   (Сегодня, 18:25)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
не говоря уже о выплатах каких то

жертва анального аборта, ты всё бредишь вслух. laughing
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#5  pasha  Ленинград (Сегодня, 18:02)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
А по мне так и так красиво...Бабла сыпанули, контракт ночью разорвали, да и еще конфетку в виде интереса Кайрата подкинули. .....Для Спартака - очень прилично...А может еще повар- стихоплет чего накропает.........


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#4  Frankenstein   (Сегодня, 17:12)
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Евгений Буров
ушел бы из локо так и было бы а от народных только пинком под зад по другому не бывает или ушел кто сколько за 17 лет транзитом прошли кавенаги и кариоки прочие всех не вспомнить

Хоть одного игрока в конюшне назови кому Гинер сделал полноценный прощальный матч?Всех списывали и за ворота отправляли,не говоря уже о выплатах каких то
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#3  Евгений Буров   (Сегодня, 17:09)
  • +2
  •  (8)

ушел бы из локо так и было бы а от народных только пинком под зад по другому не бывает или ушел кто сколько за 17 лет транзитом прошли кавенаги и кариоки прочие всех не вспомнить stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
#2  Шмайхель   (Сегодня, 17:00)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Андрей Воронин: Самедов заслужил, чтобы его проводили красиво
Ушёл по - доброму , правильно , деньги все получил .Претензий ни к кому , (кроме себя ,из-за снижения качества игры) иметь не может .Пожелал команде удачи . Так что куда уж красивее .., а хочется плясок, цыган с бубнами ,или чего другого , особенного - так устрой ему сам ..,а звездеть и быть добрыми за чужой счёт все горазды..


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:35)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
где это виданно, чтобы свиньи - умели "красиво"? всегда в грязи... smile

впрочем, скоро их год начинается, мы этой грязи ещё насмотримся... smirk


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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