Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:04
Александр Филимонов - о Кокорине и Мамаеве: должно быть уважение к человеку и к личности. А тут этого нет (8)
Александр Филимонов - о Кокорине и Мамаеве: должно быть уважение к человеку и к личности. А тут этого нет (8)
18:03
Нужен ли "Зениту" Джорджевич? (13)
Нужен ли "Зениту" Джорджевич? (13)
16:34
Джанлуиджи Буффон: подумал, что пришло время заканчивать, когда вышел играть против Кьезы-младшего
Джанлуиджи Буффон: подумал, что пришло время заканчивать, когда вышел играть против Кьезы-младшего
15:20
Луи Ван Гал: Клопп вывел "Ливерпуль" на фантастический уровень. Он превратил клуб в боевую машину
Луи Ван Гал: Клопп вывел "Ливерпуль" на фантастический уровень. Он превратил клуб в боевую машину
00:36
Максим Глушенков - о Кононове: думаю, в "Спартаке" он достигнет больших высот. Он отличный тренер (2)
Максим Глушенков - о Кононове: думаю, в "Спартаке" он достигнет больших высот. Он отличный тренер (2)
Вчера, 23:44
Андрей Аршавин вновь развелся с женой (13)
Андрей Аршавин вновь развелся с женой (13)
Вчера, 23:35
"Арсенал" вышел в 1/16 финала Кубка Англии
"Арсенал" вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Вчера, 23:33
Джано Ананидзе - Самедову: легенда, спасибо тебе за все (4)
Джано Ананидзе - Самедову: легенда, спасибо тебе за все (4)
Роман Асхабадзе: раньше в "Спартаке" старались провожать игроков достойно
Экс-генеральный директор московского "Спартака" Роман Асхабадзе прокомментировал разрыв контракта Самедова с красно-белыми.
"Тренер все сказал, что это его решение. По его видению этот игрок по каким-либо причинам ему не подходит. Это его мнение, наверное, поэтому и решили прекратить отношения.
По-моему мнению это не совсем логично. Если клуб расторгает контракт с игроком, не экономя средства, а выплачивая ему полностью зарплату, то это выглядит не совсем логично.
Лично я не думаю, что такой игрок, как Самедов, который совершенно неконфликтный и профессионал во всех аспектах помешал бы коллективу и не отработал бы до конца с полной самоотдачей свой контракт. Я бы их понял, если бы они сэкономили на этом. Но здесь это выглядит не совсем логично.
В свою бытность, когда я работал в клубе, мы старались провожать игроков достойно. Возвращаясь к Самедову — если бы игрок доработал свой контракт до конца и клуб устроил бы прощальный матч в любом формате, то это пошло бы клубу только на пользу", - цитирует Асхабадзе Sport24.
"Тренер все сказал, что это его решение. По его видению этот игрок по каким-либо причинам ему не подходит. Это его мнение, наверное, поэтому и решили прекратить отношения.
По-моему мнению это не совсем логично. Если клуб расторгает контракт с игроком, не экономя средства, а выплачивая ему полностью зарплату, то это выглядит не совсем логично.
Лично я не думаю, что такой игрок, как Самедов, который совершенно неконфликтный и профессионал во всех аспектах помешал бы коллективу и не отработал бы до конца с полной самоотдачей свой контракт. Я бы их понял, если бы они сэкономили на этом. Но здесь это выглядит не совсем логично.
В свою бытность, когда я работал в клубе, мы старались провожать игроков достойно. Возвращаясь к Самедову — если бы игрок доработал свой контракт до конца и клуб устроил бы прощальный матч в любом формате, то это пошло бы клубу только на пользу", - цитирует Асхабадзе Sport24.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.