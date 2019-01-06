Новости партнеров

Роман Асхабадзе: раньше в "Спартаке" старались провожать игроков достойно

Экс-генеральный директор московского "Спартака" Роман Асхабадзе прокомментировал разрыв контракта Самедова с красно-белыми.

"Тренер все сказал, что это его решение. По его видению этот игрок по каким-либо причинам ему не подходит. Это его мнение, наверное, поэтому и решили прекратить отношения.

По-моему мнению это не совсем логично. Если клуб расторгает контракт с игроком, не экономя средства, а выплачивая ему полностью зарплату, то это выглядит не совсем логично.

Лично я не думаю, что такой игрок, как Самедов, который совершенно неконфликтный и профессионал во всех аспектах помешал бы коллективу и не отработал бы до конца с полной самоотдачей свой контракт. Я бы их понял, если бы они сэкономили на этом. Но здесь это выглядит не совсем логично.

В свою бытность, когда я работал в клубе, мы старались провожать игроков достойно. Возвращаясь к Самедову — если бы игрок доработал свой контракт до конца и клуб устроил бы прощальный матч в любом формате, то это пошло бы клубу только на пользу", - цитирует Асхабадзе Sport24.
Теги: Асхабадзе Спартак Самедов
Сегодня, 21:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(1)
#8  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 23:09)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Мнение нижеотписавшегося голубого говна никого не волнует


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#7  Volodia379   (Сегодня, 22:53)
  • +2
  •  (2)

Спартак ни первого и ни последнего так выкидывает это же народная команда т.е. у нас народ так кидают! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#6  Sammer  DDR (Сегодня, 22:32)
  • +1
  •  (1)

— Вас усадили на лавку в «Спартаке». Хоть раз Валерий Карпин пытался с вами поговорить по-человечески?

— Ни разу!

— Есть объяснение — откуда такая неприязнь?

— Не могу понять. Надо его спрашивать. Почему мне и обидно было! Любому тренеру рекламу делают футболисты. Все в курсе, что происходит в других командах. Почему у «Спартака» не было результата в последние годы, я понял, когда у меня случилась травма…

— Что произошло?

— Я просил отпустить меня в Хорватию. Там отличная клиника, работают брат и сестра Костеличи. В этой больнице восстанавливаются известные футболисты. Модрич, например. Отпустили, никто не был против. За два месяца из «Спартака» не позвонили ни разу. Травма «крестов», сорвался трансфер в «Тоттенхэм» — и в такой ситуации ни одного звонка. Даже не поинтересовались, как прошло лечение.

— Когда позвонили?

— Как раз два месяца спустя. Говорят: «Тебе надо срочно приезжать в Москву, сидеть здесь». Знаете почему? Потому что не хватало каких-то дней для налогов. Я должен был находиться в России больше 180 дней, кажется. Мне сказали: «Если не явишься, сам будешь платить эти налоги!» Вот такой разговор.

— О здоровье не спрашивали?

— Нет. Никто.

— Тогда вы понимали, что шанса в «Спартаке» уже не будет?

— Конечно! Еще по каким признакам? Да по тренировкам. Особенно смешным для меня был один день. Тогда взяли в команду Песьякова. Никогда не вывешивали в Тарасовке список футболистов, которые готовятся к игре. Вдруг вижу такой список — и меня нет даже в запасе! Ха! Никто ко мне не подошел, не сказал! Вот в этот момент я перестал быть даже вторым вратарем. Впрочем, это для меня было удобно. Потому что окончательно все для себя решил. Понял, что надо уходить. Хоть мне было очень обидно. То, что похожим образом расставался с командой не только я, но и многие другие футболисты, дает ответ — почему «Спартак» так долго не может ни выиграть Кубок, ни стать чемпионом.



Плетикоса о свинтаке.
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#5  pasha  Ленинград (Сегодня, 22:27)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Роман Асхабадзе: раньше в "Спартаке" старались провожать игроков достойно

Раньше и Спартак за команду считали...Сколько воды с тех пор утекло...Где тот Спартак????Во что он превратился за последние 20 лет??Ответ очевиден всем, включая болельщиков Спартака Кафельников не даст соврать...


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#4  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 22:24)
  • +2
  •  (2)

Особенно Тихонова,Филимонова и Цымбаларя.

На клубном автобусе катали.За рулем, Асхабадза.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#3  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 22:03)
  • 0
  •  (2)

НУ И КОГО ТЫ ПРОВОДИЛ.... ПРОВОДИЛИ ТЕБЯ.... И ЗАСЛУЖЕНО....


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#2  Sammer  DDR (Сегодня, 21:59)
  • 0
  •  (2)

Канеш помним, как на похороны Цымбаларя ни одна свинья от клуба не поехала. Даже венок только позже прислали.

Поздравление Ярцева с юбилеем на фоне кучи мусора- тоже помним. Лично Ашхабадзе поздравлял.)))
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#1  utekay  Россия (Сегодня, 21:58)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
да чего там...гандонская команда, свинская...и год ихний наступил, вот они его и начали в соответствии с натурой своей гнилой


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.