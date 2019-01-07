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Переход Ананидзе из "Спартака" в "Витесс" может сорваться

Трансфер грузинского полузащитника московского "Спартака" Джано Ананидзе в голландский "Витесс" может не состояться, сообщает Sport24.

Условия соглашения представляются невыгодными для красно-белых из-за налогового законодательства Нидерландов.

Если переход не осуществиться, то хавбек пойдет в самарские "Крылья Советов". Об этом может быть объявлено в ближайшие дни.
Теги: Ананидзе Витесс Спартак
Сегодня, 21:36
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#4  Freddy   (Сегодня, 22:23)
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online

Цитата: Sammer
Пердун за 200 рублей и в очко даст.

Гинер за 75 рублей не только под хвост даст,но и осликов кинет))
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  Sammer  DDR (Сегодня, 22:20)
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online

Цитата: Волжанин
А при чем здесь свинарня и налоговое законодательство Нидерландов?


Этож свинарня. Им пох на игрока и его желания. если можно 200 рублей сэкономить. Пердун за 200 рублей и в очко даст.
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#2  Freddy   (Сегодня, 22:18)
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online

Цитата: Волжанин
А при чем здесь свинарня и налоговое законодательство Нидерландов?

просто пельменя технично динамят))
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  Волжанин   (Сегодня, 21:40)
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Болеет за:
ЦСКА
А при чем здесь свинарня и налоговое законодательство Нидерландов?
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
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