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Джано Ананидзе: пока что я игрок "Спартака"

Хавбек "Спартака" Джано Ананидзе прокомментировал слухи о своем уходе из команды в ближайшее время.

"Пока что я игрок "Спартака", — передает слова Ананидзе Sport24.

По слухам, Ананидзе может уйти в аренду в "Витесс" или "Крылья Советов".
Теги: Спартак Ананидзе
Сегодня, 12:47
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#2  Sammer  DDR (Сегодня, 13:28)
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online

По слухам, Ананидзе может уйти в аренду в "Витесс" или "Крылья Советов"


По слухам Ананидзу с Витессом мордой в гавно макнули, как принято в свинтаке . И сплавляют в КС. С голландцами не получилось распилить на аренде, а в КС свой Шикунов, человек проверенный и в теме)))
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#1  Волжанин   (Сегодня, 13:22)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Сыграй пару раз нормально, продли контракт года на три, ну а дальше сам знаешь.....
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
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