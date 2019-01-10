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Георгий Джикия: буду скучать по Ананидзе

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в инстаграме высказался по поводу перехода полузащитника команды Джано Ананидзе в самарские "Крылья Советов" на правах аренды.

"Возвращайся быстрее! Буду скучать! Только пристегнись, я тебя прошу", — написал Джикия в инстаграме.

Теги: Джикия Джано Спартак
Сегодня, 01:42
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