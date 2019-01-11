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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Рубин" может расторгнуть контракт с Джанаевым, его зарплата - 1,5 млн евро в год
"Рубин" продолжает искать пути оптимизации бюджета.
Именно поэтому был расторгнут контракт с Федором Кудряшовым, который зарабатывал около 1,5 миллиона евро в год. Это самая высокая зарплата в клубе, она сопоставима с деньгами, которые получают Сослан Джанаев и Владимир Гранат. Но если Гранат согласился пойти на понижение зарплаты в три раза, то Джанаев и Кудряшов – нет.
Сейчас "Рубин" занимается поиском нового клуба для Джанаева, однако, если найти его не получится, казанцы могут расторгнуть контракт и с Джанаевым, который не поехал на первый сбор команды.
По окончании сезона клуб также могут покинуть Сердар Азмун (тоже зарабатывает 1,5 млн евро) и Сесар Навас (500 тысяч евро). Азмун – единственный игрок, на котором казанцы смогут заработать.
1-2 миллиона рублей в месяц получают Хорен Байрамян, Вячеслав Подберезкин, Егор Сорокин. Филип Уремович получает 400 тысяч евро в год.
"Бизнес Online"
Именно поэтому был расторгнут контракт с Федором Кудряшовым, который зарабатывал около 1,5 миллиона евро в год. Это самая высокая зарплата в клубе, она сопоставима с деньгами, которые получают Сослан Джанаев и Владимир Гранат. Но если Гранат согласился пойти на понижение зарплаты в три раза, то Джанаев и Кудряшов – нет.
Сейчас "Рубин" занимается поиском нового клуба для Джанаева, однако, если найти его не получится, казанцы могут расторгнуть контракт и с Джанаевым, который не поехал на первый сбор команды.
По окончании сезона клуб также могут покинуть Сердар Азмун (тоже зарабатывает 1,5 млн евро) и Сесар Навас (500 тысяч евро). Азмун – единственный игрок, на котором казанцы смогут заработать.
1-2 миллиона рублей в месяц получают Хорен Байрамян, Вячеслав Подберезкин, Егор Сорокин. Филип Уремович получает 400 тысяч евро в год.
"Бизнес Online"
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