Никита Глушков перешел в "Балтику" до конца сезона

Полузащитник "Урала" Никита Глушков перешел в "Балтику".Футболист будет выступать за калининградскую команду на правах аренды до конца сезона-2018/19, сообщает официальный твиттер клуба.