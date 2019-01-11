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Никита Глушков перешел в "Балтику" до конца сезона

Полузащитник "Урала" Никита Глушков перешел в "Балтику".

Футболист будет выступать за калининградскую команду на правах аренды до конца сезона-2018/19, сообщает официальный твиттер клуба.
Теги: Глушков Балтика
Сегодня, 19:37
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