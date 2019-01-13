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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Ещенко: в начале сезона у нас был бардак
Защитник "красно-белых" рассказал о том, что изменилось в команде при новом главном тренере Олеге Кононове:
– Что изменилось в "Спартаке" при Кононове?
– Главное, что мы снова начали побеждать, поднялись на четвертое место в таблице, сократили отставание от "Зенита", выиграли дерби у "Локомотива". Жаль, что в Лиге Европы не получилось, но там была ситуация сложнее. Это стечение обстоятельств, да и нельзя выигрывать везде.
Учтите, что команда была разбалансирована: кто-то играл много, кто-то был травмирован, кого-то из дубля вернули. В общем, концовку мы провели если не на "пятерку", то на "четверку с плюсом" – точно.
Будет ли лучше весной? Главное, в чемпионате достойно выступить. И еще Кубок взять. Желательно, в Лигу чемпионов попасть – мы хотим быть везде. К сожалению, в начале сезона у нас был бардак. Мы неплохо начали, но потом случился ожидаемый провал. Сейчас смотришь, и жалко: фактически та же команда была чемпионом, выиграла Суперкубок. А потом пошел этот сумбур. Тренеры не знали кого ставить, выпускали молодежь, - приводит слова игрока "Спорт-Экспресс".
– Что изменилось в "Спартаке" при Кононове?
– Главное, что мы снова начали побеждать, поднялись на четвертое место в таблице, сократили отставание от "Зенита", выиграли дерби у "Локомотива". Жаль, что в Лиге Европы не получилось, но там была ситуация сложнее. Это стечение обстоятельств, да и нельзя выигрывать везде.
Учтите, что команда была разбалансирована: кто-то играл много, кто-то был травмирован, кого-то из дубля вернули. В общем, концовку мы провели если не на "пятерку", то на "четверку с плюсом" – точно.
Будет ли лучше весной? Главное, в чемпионате достойно выступить. И еще Кубок взять. Желательно, в Лигу чемпионов попасть – мы хотим быть везде. К сожалению, в начале сезона у нас был бардак. Мы неплохо начали, но потом случился ожидаемый провал. Сейчас смотришь, и жалко: фактически та же команда была чемпионом, выиграла Суперкубок. А потом пошел этот сумбур. Тренеры не знали кого ставить, выпускали молодежь, - приводит слова игрока "Спорт-Экспресс".
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