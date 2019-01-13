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Ещенко: в начале сезона у нас был бардак

Защитник "красно-белых" рассказал о том, что изменилось в команде при новом главном тренере Олеге Кононове:

– Что изменилось в "Спартаке" при Кононове?

– Главное, что мы снова начали побеждать, поднялись на четвертое место в таблице, сократили отставание от "Зенита", выиграли дерби у "Локомотива". Жаль, что в Лиге Европы не получилось, но там была ситуация сложнее. Это стечение обстоятельств, да и нельзя выигрывать везде.

Учтите, что команда была разбалансирована: кто-то играл много, кто-то был травмирован, кого-то из дубля вернули. В общем, концовку мы провели если не на "пятерку", то на "четверку с плюсом" – точно.

Будет ли лучше весной? Главное, в чемпионате достойно выступить. И еще Кубок взять. Желательно, в Лигу чемпионов попасть – мы хотим быть везде. К сожалению, в начале сезона у нас был бардак. Мы неплохо начали, но потом случился ожидаемый провал. Сейчас смотришь, и жалко: фактически та же команда была чемпионом, выиграла Суперкубок. А потом пошел этот сумбур. Тренеры не знали кого ставить, выпускали молодежь, - приводит слова игрока "Спорт-Экспресс".
Теги: Ещенко Спартак Каррера Кононов
Сегодня, 13:46
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#2  SergioV  Белгород (Сегодня, 14:04)
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Болеет за:
«Спартак»
Steed,
Благодарю за продолжение.


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#1  Steed   (Сегодня, 13:47)
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Болеет за:
ЦСКА
Вы сказали – в начале сезона начался бардак. Когда это произошло?
– Когда поменялась схема. Мы начали думать по-другому, не знали, во что нам надо играть. Мы же добились чемпионства с одной схемой, а тут ее начали менять на другую. Защитникам говорят: вам нельзя подключаться к атаке. Как такое вообще возможно в такой команде как "Спартак"?
– Вам стали запрещать подключаться к атаке, когда в команду пришелРианчо?
– Да. Говорил: добежал до центральной линии, а дальше другие пусть обыгрывают один в один и забивают. Нет, в целом, такое вполне может быть. Но мы же – "Спартак"! В чемпионате России против нас половина команд играет как какой-нибудь "Оренбург", сидя в обороне по 11 человек. И что, надо один в один всю команду обыгрывать? Это же невозможно. Против таких команд нужно играть в атаке. Вспомните чемпионский сезон, как мы всех дожимали в концовках. Понятно, что в таком случае появляются зоны, соперник проводит контратаки. Но мы же для болельщиков играем. Нужно было сохранять то, во что мы играли в чемпионский сезон, а не ломать игру, приносившую результат.
– Как это объясняли тренеры?
– Такое видение тренера. Они приняли это решение, вот и все. Хорошо еще, что мы со "стандартов" забивали, какое-то время это приносило очки. Рано или поздно это должно было вылиться в кризис, и он начался после поражения от "Ахмата". А дальше понеслось, но нас уже в команде не было – случилась эта история с "лайками".
Регистрация: 10.01.2019 [жалоба]
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