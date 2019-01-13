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Антон Заболотный: с Нойштедтером встречу "Зенита" и "Фенербахче" не обсуждал

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный поговорил с корреспондентом после прохождения медосмотра в одной из клиник Санкт-Петербурга.

– Как отдохнули? – вопрос Заболотному.

– Отлично, очень хороший отдых получился. Провел его с семьей, набрался энергии.

– Что делали, где были?

– Был дома, в России. Съездил по делам в пару городов, а так все семейный быт: одного ребенка – в садик, второго – в школу.

– Что-то особенное загадали в новогоднюю ночь?

– Не буду говорить, а то не сбудется!

– Что думаете про "Фенербахче"?

– Клуб с хорошей историей, одна из лучших команд Турции, поэтому будет нелегкая игра. У них тоже хорошие фанаты, поэтому поддержка на выезде у нас должна быть отличная, чтобы наши ребята противостояли их болельщикам! Будем готовиться и детально изучать команду уже на сборах. Думаю, все по нашим силам.

– С Романом Нойштедтером уже обсуждали предстоящую встречу?

– Пока еще нет. Мы не в таких близких отношениях, видимся только в сборной.

"СЭ"
Теги: Нойштедтер Заболотный Фенербахче Зенит
Сегодня, 16:49
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#1  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 18:13)
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Болеет за:
«Спартак»
И чего это Заболотному беседовать про Фенербахче с Нойштедтером.Тот играет в основе,а этот штаны протирает.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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