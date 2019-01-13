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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Антон Заболотный: с Нойштедтером встречу "Зенита" и "Фенербахче" не обсуждал
Нападающий "Зенита" Антон Заболотный поговорил с корреспондентом после прохождения медосмотра в одной из клиник Санкт-Петербурга.
– Как отдохнули? – вопрос Заболотному.
– Отлично, очень хороший отдых получился. Провел его с семьей, набрался энергии.
– Что делали, где были?
– Был дома, в России. Съездил по делам в пару городов, а так все семейный быт: одного ребенка – в садик, второго – в школу.
– Что-то особенное загадали в новогоднюю ночь?
– Не буду говорить, а то не сбудется!
– Что думаете про "Фенербахче"?
– Клуб с хорошей историей, одна из лучших команд Турции, поэтому будет нелегкая игра. У них тоже хорошие фанаты, поэтому поддержка на выезде у нас должна быть отличная, чтобы наши ребята противостояли их болельщикам! Будем готовиться и детально изучать команду уже на сборах. Думаю, все по нашим силам.
– С Романом Нойштедтером уже обсуждали предстоящую встречу?
– Пока еще нет. Мы не в таких близких отношениях, видимся только в сборной.
"СЭ"
– Как отдохнули? – вопрос Заболотному.
– Отлично, очень хороший отдых получился. Провел его с семьей, набрался энергии.
– Что делали, где были?
– Был дома, в России. Съездил по делам в пару городов, а так все семейный быт: одного ребенка – в садик, второго – в школу.
– Что-то особенное загадали в новогоднюю ночь?
– Не буду говорить, а то не сбудется!
– Что думаете про "Фенербахче"?
– Клуб с хорошей историей, одна из лучших команд Турции, поэтому будет нелегкая игра. У них тоже хорошие фанаты, поэтому поддержка на выезде у нас должна быть отличная, чтобы наши ребята противостояли их болельщикам! Будем готовиться и детально изучать команду уже на сборах. Думаю, все по нашим силам.
– С Романом Нойштедтером уже обсуждали предстоящую встречу?
– Пока еще нет. Мы не в таких близких отношениях, видимся только в сборной.
"СЭ"
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