Антон Заболотный: с Нойштедтером встречу "Зенита" и "Фенербахче" не обсуждал

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный поговорил с корреспондентом после прохождения медосмотра в одной из клиник Санкт-Петербурга.– Отлично, очень хороший отдых получился. Провел его с семьей, набрался энергии.– Был дома, в России. Съездил по делам в пару городов, а так все семейный быт: одного ребенка – в садик, второго – в школу.– Не буду говорить, а то не сбудется!– Клуб с хорошей историей, одна из лучших команд Турции, поэтому будет нелегкая игра. У них тоже хорошие фанаты, поэтому поддержка на выезде у нас должна быть отличная, чтобы наши ребята противостояли их болельщикам! Будем готовиться и детально изучать команду уже на сборах. Думаю, все по нашим силам.– Пока еще нет. Мы не в таких близких отношениях, видимся только в сборной.