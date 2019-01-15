В "Ахмате" подтвердили, что контактировали с Адиевым

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию об интересе к главному тренеру "Анжи" Магомеду Адиеву, которого, как сообщалось, рассматривают в качестве помощника Рашида Рахимова в грозненском клубе.Ранее уроженец Грозного подчеркнул, что в данный момент для него приоритетом является махачкалинская команда.- Магомед Адиев сейчас работает в "Анжи" главным тренером. Махачкалинская команда продолжает существовать, дай Бог, чтобы не прекращала. Значит у тренера есть самостоятельная работа. Вот и все.- Мы всегда на контакте. Он наш парень, вырос у нас, поэтому конечно мы следим за ним, общаемся. Но в данный момент, он главный тренер "Анжи". Больше добавить нечего.