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Илья Геркус: между мной и Семиным была напряженность, но это никак не мешало нам работать

Экс-президент и генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал об отношениях с главным тренером команды Юрием Семиным.

"Семин всегда очень корректно себя ведет. Здоровается, спрашивает, как дела. Между нами была напряженность, связанная с его высказываниями, с моими. Но она не мешала нам взаимодействовать на рабочем уровне.

Он говорил, какие ему игроки нужны, какая гостиница перед матчем. И это все делалось. Все делалось для результата. Мы друг другу не вредили. Не было никаких подстав, подножек", - приводит слова Геркуса "СЭ".
Теги: Геркус Семин Локомотив
Сегодня, 08:52
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