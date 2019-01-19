Новости партнеров

Мурад Мусаев – о матче с "Ростовом": не нужно громких слов о том, что кто-то "думает за "Краснодар"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал возможный перенос ответного матча 1/4 финала Кубка России с "Ростовом" с 24 на 27 февраля.

Изначально все ответные матчи 1/4 финала Кубка были назначены на конец февраля, однако затем были перенесены на март – за исключением встречи "Ростов" – "Краснодар". 17 января РФС сообщил, что игра, как и планировалось, должна пройти 24 февраля. Однако позже стало известно, что 21 января пройдет заседание по согласованию новой даты матча.

– На том совещании "Ростов" переживал, что двухматчевые противостояния в Кубке России никому не нужны, и что в конце осенней части чемпионата за шесть дней ростовчанам предстоит провести три игры – 2, 5 и 8 декабря, – сказал Мусаев. – Валерий Карпин просил "Крылья Советов" перенести встречу с 8 декабря на более позднюю дату, но самарцы ему отказали. Карпин спросил меня, когда играем ответный матч – 23 или 24 февраля? Я ответил: если выйдем из группы в Лиге Европы, то 24 февраля, так как вторую игру в Лиге Европы проведем 21 февраля, а первый полуфинальный матч Кубка России был назначен на 27 февраля. О переносе полуфиналов тогда никто ничего не говорил. А сейчас полуфиналы сдвинули на более поздний срок, и вполне логично, что мы хотим сыграть позже 24-го, так как вернемся из Германии, где будем играть с "Байером" в Лиге Европы, только после обеда 22 февраля.

– Не нужно громких слов о том, что кто-то "думает за "Краснодар". Считаю, у нас есть все основания для того, чтобы провести игру на несколько дней позже. Однако если комиссия решит иначе, сделаем все возможное для победы. На этом ставлю точку в публичном обсуждении этого вопроса, – отметил главный тренер "Краснодара".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мусаев Краснодар Ростов
Сегодня, 22:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
#3  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 22:44)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Кто-то явно пистит...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#2  Egorysche   (Сегодня, 22:41)
  • 0
  •  (0)
online

Речь лишь о том, что все должны быть равны при решении о переносах матчей в интересах клубов, участвующих в ЕК - почему, вдруг "Ростов" должен стать исключением, не подскажешь ?

речь не о переносе матча как таковом, а о том КАК это делают. То, что Краснодар будет играть именного этого числа и РФС и сам Краснодар знали ещё в декабре. кроме этого из РФС пришла официальная бумага подтверждающая матч на этой дате. ПОСЛЕ этого переноса быть не должно! иначе потом прикрываясь этой просьбой будут переносить матчи за 15 минут до его начала
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#1  arbetr27  Санк-Петербург (Сегодня, 22:20)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Мусаев ПРАВ !!! Речь лишь о том, что все должны быть равны при решении о переносах матчей в интересах клубов, участвующих в ЕК - почему, вдруг "Ростов" должен стать исключением, не подскажешь ? Не нравится руководство РПЛ и РФС, переизбирайте Прядкина и КО на общем собрании РПЛ, а не тряситесь в коленках примыкая к безмолвному стаду "единогласно", дабы чего не вышло... Выдвигайте своих кандидатов в Президенты РФС, чтобы что-то изменить... Так нет же, открыто боятся ростовские сказать слово против, а потом начинают на публику плакать, что их убивают. Раз переносятся матчи, значит для всех клубов, без исключений, при любом руководстве... Меняйте его, раз не хотите выглядеть бесхребетными перед своими болелами. истерика Карпина и его босса лишь из-за того, что могут лишиться очень большого преимущества в свежести перед "Краснодаром"... Забота о болелах - полная ложь.Позорники
Регистрация: 12.01.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.