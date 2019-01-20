Евгений Савин: Дзюба хотел подарить Черчесову скафандр

Менеджер сборной России Евгений Савин рассказал о том, как игроки поздравляли Станислава Черчесова с днем рождения.– Идея витала в воздухе и была бы реализована при любом раскладе, на какой бы стадии мы ни закончили турнир. Все получилось просто супер – такое мнение было как у болельщиков, так и у игроков сборной. На этой встрече национальная команда ощутила настоящее единение со всей страной и получила невероятный заряд положительных эмоций после обидного поражения. Особенно это ощущалось, когда команда вместе с фанатами единым хором пела гимн нашей страны. Я непосредственно не занимался организацией мероприятия. За это надо отдать должное коллегам из РФС и организационного комитета.– Идею с накладными усами предложила креативная группа из РФС. Они позвонили мне, я согласовал это с капитаном команды Артемом Дзюбой. Ему идея сразу понравилась, и он захотел ее дополнить – принести на тренировку настоящий скафандр космонавта и подарить его Станиславу Саламовичу. Это удачно ложилось в нашу концепцию, если вспомнить, что все игроки были еще и в футболках с изображением тренера в образе космонавта с надписью "Ты просто космос, Стас". Но в итоге скафандр найти не удалось, а всё остальное реализовали. Знаю, что Станислав Саламович поздравление оценил. Плюс к этому получилась хорошая медийная история.– Все-таки не надо делать из него слишком строгого и консервативного человека. У Станислава Саламовича отличное чувство юмора. И самое главное, что это было сделано искренне и от души.