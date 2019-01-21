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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Георгий Джикия: постараюсь, чтобы в номер Ананидзе на базе "Спартака" никто не заселился
Защитник "Спартака" Георгий Джикия пообещал держать пустым номер на базе, принадлежавший Джано Ананидзе, который до конца сезона будет играть в аренде в "Крыльях Советов".
– Из команды ушли Самедов и Джано Ананидзе. Ваша реакция, вы ведь близко общались?
– Расстроился. С Джано и Александром проводили много времени, и не только на базе и на поле. Не скрою, для меня это обидно. Когда я пришел в "Спартак", именно Джано встретил меня, был моим, так скажем, опекуном. Принял, все показал, рассказал, влил в коллектив. Мы как раз пришли вместе с Самедовым, и с ним сложились великолепные отношения, мы дружим. С пониманием отнесся к решению штаба, это футбольная жизнь, у всех придет время, когда придется уйти и проститься, но все равно обидно. Мы каждый день на связи. Главное, чтобы были здоровы, играли. А Джано я жду летом здесь – сто процентов.
– Ну вот аренда в "Ростов" ему на пользу пошла.
– Был такой период, но мне кажется, что он еще может принести большую пользу "Спартаку".
– Почему?
– Футбол, который пропагандирует Георгич, создан для Джано. Пас, черпачки, забегания. В России он умеет это чуть ли не лучше всех. Возможно, лучшая "десятка" чемпионата… Это мое мнение. Что ж, сейчас аренда, но так бывает в футболе. Повторю – летом жду Джано обратно. Даже на базе буду стараться, чтоб никто в его номер не заселился. У нас сдвоенные комнаты, буду все видеть.
"Спорт-Экспресс"
– Из команды ушли Самедов и Джано Ананидзе. Ваша реакция, вы ведь близко общались?
– Расстроился. С Джано и Александром проводили много времени, и не только на базе и на поле. Не скрою, для меня это обидно. Когда я пришел в "Спартак", именно Джано встретил меня, был моим, так скажем, опекуном. Принял, все показал, рассказал, влил в коллектив. Мы как раз пришли вместе с Самедовым, и с ним сложились великолепные отношения, мы дружим. С пониманием отнесся к решению штаба, это футбольная жизнь, у всех придет время, когда придется уйти и проститься, но все равно обидно. Мы каждый день на связи. Главное, чтобы были здоровы, играли. А Джано я жду летом здесь – сто процентов.
– Ну вот аренда в "Ростов" ему на пользу пошла.
– Был такой период, но мне кажется, что он еще может принести большую пользу "Спартаку".
– Почему?
– Футбол, который пропагандирует Георгич, создан для Джано. Пас, черпачки, забегания. В России он умеет это чуть ли не лучше всех. Возможно, лучшая "десятка" чемпионата… Это мое мнение. Что ж, сейчас аренда, но так бывает в футболе. Повторю – летом жду Джано обратно. Даже на базе буду стараться, чтоб никто в его номер не заселился. У нас сдвоенные комнаты, буду все видеть.
"Спорт-Экспресс"
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