Георгий Джикия: постараюсь, чтобы в номер Ананидзе на базе "Спартака" никто не заселился

Защитник "Спартака" Георгий Джикия пообещал держать пустым номер на базе, принадлежавший Джано Ананидзе, который до конца сезона будет играть в аренде в "Крыльях Советов".– Расстроился. С Джано и Александром проводили много времени, и не только на базе и на поле. Не скрою, для меня это обидно. Когда я пришел в "Спартак", именно Джано встретил меня, был моим, так скажем, опекуном. Принял, все показал, рассказал, влил в коллектив. Мы как раз пришли вместе с Самедовым, и с ним сложились великолепные отношения, мы дружим. С пониманием отнесся к решению штаба, это футбольная жизнь, у всех придет время, когда придется уйти и проститься, но все равно обидно. Мы каждый день на связи. Главное, чтобы были здоровы, играли. А Джано я жду летом здесь – сто процентов.– Был такой период, но мне кажется, что он еще может принести большую пользу "Спартаку".– Футбол, который пропагандирует Георгич, создан для Джано. Пас, черпачки, забегания. В России он умеет это чуть ли не лучше всех. Возможно, лучшая "десятка" чемпионата… Это мое мнение. Что ж, сейчас аренда, но так бывает в футболе. Повторю – летом жду Джано обратно. Даже на базе буду стараться, чтоб никто в его номер не заселился. У нас сдвоенные комнаты, буду все видеть.