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Денис Глушаков принес "Спартаку" победу над "Ростовом"

"Спартак" в матче на турнире в Катаре обыграл "Ростов" (2:1).

Кубок Матч Премьер

1 тур

"Спартак" – "Ростов" 2:1

Голы: Кьяртанссон, 40, Луис Адриано, 58 (пенальти)

"Спартак": Максименко, Айртон (Комбаров, 46), Джикия, Кутепов, Рассказов (Глушенков, 69), Гулиев (Глушаков, 46), Мельгарехо (Ломовицкий, 46), Умяров (Игнатов, 46), Ташаев (Ханни, 46), Луис Адриано (Маслов, 69), Роша (Мелкадзе, 46).

"Ростов": Песьяков, Новосельцев (Логашов, 46), Ингасон (Вилюш, 46, Сухомлинов, 84), Плиев (Хаджикадунич, 46), Щадин (Салетрос, 46), Паршивлюк (Осинов, 46), Гацкан (Трошечкин, 46), Зайнутдинов (Скопинцев, 46), Гулиевский (Глебов, 46), Зуев (Ионов, 46), Кьяртанссон (Сигурдарссон, 46).

Предупреждения: Гулиев, 27, Мелкадзе, 89
Теги: Спартак Ростов
Сегодня, 21:50
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(4)
#29  oksva  Спб (Сегодня, 22:41)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
КБ с победой . Для предсезонки показали очень неплохой футбол , естественно с большим числом ошибок , но это понятно . Понравилось движение команды и игра низом , несколько комбинаций были хороши , но надо реализовывать . Пусть не обижаются ростовчане , но на ничью Ростов не наиграл .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#28  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:29)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
много суеты, беготни, потерь. все это присуще командам на сборах. бросилась в глаза желание молодежи закрепится в составе. огорчает отсутствие нападения. ни Роша ни Мелкадзе не впечатляют уже давно.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#27  sparwik53  Виктор (Сегодня, 22:25)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Денис Глушаков принес "Спартаку" победу

Весомая заявка на условно-досрочное....

Ничего, Кокорин выиграет первенство СИЗО и для него может УДО маячить .Надейтесь и болейте.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#26  Morder   (Сегодня, 22:23)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ювентус»
Концовка матча интересная, Спартак наверное больше наиграл на победу, хотя вполне мог и проиграть
Регистрация: 7.01.2019 [жалоба]
#25  Катрапс  Россия (Сегодня, 22:11)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Над реализацией надо работать, нельзя столько моментов пороть.
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
#24  СуперШтангист   (Сегодня, 22:11)
  • -11
  •  (13)
online
Болеет за:
«Терек»
Очень надеюсь, что такой великий игрок, как Денис Глушаков возьмёт пример с Антона Шипулина и будет рулить нами - холопами в ГосДуме после завершения карьеры и принимать все необходимые для нас законы, уверен, все спартачи и зенитовцы с дрезинщиками со мной согласятся.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#23  igorspartak  Тверь (Сегодня, 22:11)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Цитата: Шмайхель
Цитата: СуперШтангист
По сути ничейная игра.
Через блины смотрел?

Угу, 20-килограммовые))

дрищ


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#22  sanyapytilin   (Сегодня, 22:11)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Легенда спартака вернулась...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#21  Black Buffalo  Краснодар (Сегодня, 22:07)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Краснодар»
Спасибо, чуть принизили Валеру, чтоб меньше ныл, а командой занимался...


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016 [жалоба]
#20  Critique   (Сегодня, 22:07)
  • +2
  •  (12)

Молодцы!
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#19  Blessing  Спб (Сегодня, 22:05)
  • -13
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
Денис Глушаков принес "Спартаку" победу

Весомая заявка на условно-досрочное....


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#18  Бауэр  Москва (Сегодня, 22:02)
  • +3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Где был Ростов после 10-ой минуты??? И если первый тайм, преимущество Спартака было очевидным, то второй тайм Ростова просто не было, был один Спартак. Очень понравилось движение команды, да ошибок куча, в передачах, в выборе позиции, но движение, самоотдача и временами и просто радующие глаз комбинации. Очень понравилась игра Спартака!!! Молодцы!!!


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Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012 [жалоба]
#17  sparwik53  Виктор (Сегодня, 22:01)
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Как бы то ни было, но вечер сегодня удался. С победой КБ и в хоккее тоже.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#16  Spartacus1971   (Сегодня, 22:01)
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Второй тайм игра почти основа,насиловали конкретно,штук 5 не забили,причем комбинации все были низом в1-2 касания,просто блеск,конон молорик.Мелкадзе полное дно.Всех с победой.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#15  Сибирячок   (Сегодня, 21:59)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Цитата: Хитрый Лис
0 мячей с игры
опять началось smirk

ветклиника.

скотомогильник там уже.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#14  Frankenstein   (Сегодня, 21:59)
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
0 мячей с игры
опять началось smirk

начнется когда Жиго вернется в основу,будет символично если как раз к матчу с зенитом
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#13  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:58)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
0 мячей с игры
опять началось smirk

ветклиника.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#12  СуперШтангист   (Сегодня, 21:58)
  • -9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Шмайхель
Цитата: СуперШтангист
По сути ничейная игра.
Через блины смотрел?

Угу, 20-килограммовые))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#11  vitaliy1977  Калининград (Сегодня, 21:57)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошее начало. С Победой.
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
#10  Сибирячок   (Сегодня, 21:57)
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Гол фратрии в глотку.

Цитата: Хитрый Лис
0 мячей с игры
опять началось smirk

Тоже задницей футбол смотришь?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#9  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:55)
  • -13
  •  (23)
Болеет за:
«Зенит»
0 мячей с игры
опять началось smirk
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#8  Frankenstein   (Сегодня, 21:55)
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Классическая валидольная победа Спартака,неплохо для товарняка,несмотря на косяки молодежи,Ханни -это похороны!
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#7  Сыч  Вологда (Сегодня, 21:55)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
С победой.
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#6  Шмайхель   (Сегодня, 21:55)
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
По сути ничейная игра.
Через блины смотрел?


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#5  GS  Москва (Сегодня, 21:55)
  • +3
  •  (7)

Цитата: ФКСМ_1922
Счёт не по игре

Реализация. Вечная проблема.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#4  СуперШтангист   (Сегодня, 21:54)
  • -13
  •  (17)
online
Болеет за:
«Терек»
По сути ничейная игра.

Но с таким "пгоцентом бгака" физручилу ждут просёры.
Второй состав Ростова обыграть не в состоянии joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#3  MAG554  UdSSR (Сегодня, 21:53)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Втором тайм неплох.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#2  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:53)
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
С победкой! Счёт не по игре. По игре 6:1

Второй тайм хороший


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:52)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
норм.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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