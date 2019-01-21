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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Ротенберг: хочу показать пример своим детям, что иногда бывает очень тяжело, но ты должен из этого выйти победителем (3)
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11:18
Против "Спартака" Карпин, но пока не Ерёменко. Стартует главный турнир российского межсезонья (4)
Против "Спартака" Карпин, но пока не Ерёменко. Стартует главный турнир российского межсезонья (4)
Денис Глушаков принес "Спартаку" победу над "Ростовом"
"Спартак" в матче на турнире в Катаре обыграл "Ростов" (2:1).
Кубок Матч Премьер
1 тур
"Спартак" – "Ростов" 2:1
Голы: Кьяртанссон, 40, Луис Адриано, 58 (пенальти)
"Спартак": Максименко, Айртон (Комбаров, 46), Джикия, Кутепов, Рассказов (Глушенков, 69), Гулиев (Глушаков, 46), Мельгарехо (Ломовицкий, 46), Умяров (Игнатов, 46), Ташаев (Ханни, 46), Луис Адриано (Маслов, 69), Роша (Мелкадзе, 46).
"Ростов": Песьяков, Новосельцев (Логашов, 46), Ингасон (Вилюш, 46, Сухомлинов, 84), Плиев (Хаджикадунич, 46), Щадин (Салетрос, 46), Паршивлюк (Осинов, 46), Гацкан (Трошечкин, 46), Зайнутдинов (Скопинцев, 46), Гулиевский (Глебов, 46), Зуев (Ионов, 46), Кьяртанссон (Сигурдарссон, 46).
Предупреждения: Гулиев, 27, Мелкадзе, 89
Кубок Матч Премьер
1 тур
"Спартак" – "Ростов" 2:1
Голы: Кьяртанссон, 40, Луис Адриано, 58 (пенальти)
"Спартак": Максименко, Айртон (Комбаров, 46), Джикия, Кутепов, Рассказов (Глушенков, 69), Гулиев (Глушаков, 46), Мельгарехо (Ломовицкий, 46), Умяров (Игнатов, 46), Ташаев (Ханни, 46), Луис Адриано (Маслов, 69), Роша (Мелкадзе, 46).
"Ростов": Песьяков, Новосельцев (Логашов, 46), Ингасон (Вилюш, 46, Сухомлинов, 84), Плиев (Хаджикадунич, 46), Щадин (Салетрос, 46), Паршивлюк (Осинов, 46), Гацкан (Трошечкин, 46), Зайнутдинов (Скопинцев, 46), Гулиевский (Глебов, 46), Зуев (Ионов, 46), Кьяртанссон (Сигурдарссон, 46).
Предупреждения: Гулиев, 27, Мелкадзе, 89
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