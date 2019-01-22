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Экс-главный врач "Спартака": Кокорину нужно самому работать над коленом, а не кричать о плохом состоянии

Бывший главный врач "Спартака" Юрий Васильков прокомментировал ситуацию с коленом нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Ранее сообщалось, что футболист может лечь на операцию по замене коленного сустава в связи с отсутствием тренировок в СИЗО.

"У Кокорина операция уже была. Сейчас идет речь о том, что он до конца не восстановился, колено не прошло полную реабилитацию. У него на данный момент нет специалиста по этому вопросу. Поэтому нога у него по-русски говоря, до конца не доработана. Ему самому надо там не сложа руки, потихоньку работать над собой. Делать простые упражнения, поприседать. Для того, чтобы атрофии на данной конечности не было. А кричать и орать, что у меня нога в плохом состоянии… Надо сначала думать, что ты делаешь.

Можно ли в его условиях делать упражнения для реабилитации ноги? Есть упражнения для создания мышечного тонуса на нижней конечности. Их можно сделать, но их надо делать регулярно и не забывать. Конечно, трудно это делать в условиях тюремного заключения. Тем более, когда человек находится в жутком стрессе. Эти вещи осложняют ситуацию, так что толком восстановиться в таких условиях сложно.

В принципе парень страдает. Все мы ждем, когда он вернется. На мой взгляд он свое уже отсидел, наказан. Если вернется, то доработать немного осталось. Ничего страшного в этом нет, это не критично. Хотя, не находясь в тюрьме мы не знаем, что с ним происходит", - цитирует Василькова Sport24.
Теги: Спартак
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