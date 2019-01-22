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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Локомотив" обыграл "Зенит" в матче Кубка Матч Премьер
В матче 1-го тура турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" "Локомотив" победил "Зенит" со счётом 3:1.
Кубок Матч Премьер
1 тур
"Зенит" – "Локомотив" 1:3
Голы: Ригони, 84 - Смолов, 36, Антон Миранчук, 37, Миронов, 51
"Зенит": Лунёв (Кержаков, 46), Нету (Мевля, 46), Набиуллин (Смольников), Анюков (Терентьев, 46 (Жирков, 75)), Маммана (Скороботов, 66), Эрнани (Мусаев, 66), Краневиттер (Оздоев, 46), Мак (Ригони, 46), Кузяев (Дриусси, 46), Маркизио (Шатов, 46), Заболотный (Дзюба, 46)
"Локомотив": Гилерме (Коченков, 46), Игнатьев (Тугарев, 46), Кверквелия (Логинов, 46), Чорлука (Михалик, 46), Лысов (Идову, 46), Денисов (Тарасов, 46), Крыховяк (Лапшов, 46), Жемалетдинов (Миронов, 46 (Куликов, 82)), Ан. Миранчук (Баринов, 46), Ал. Миранчук (Фернандеш, 46 (Лысов, 86)), Смолов (Эдер, 46)
Предупреждения: Тарасов, 63, Эдер, 69, Баринов, 72
Кубок Матч Премьер
1 тур
"Зенит" – "Локомотив" 1:3
Голы: Ригони, 84 - Смолов, 36, Антон Миранчук, 37, Миронов, 51
"Зенит": Лунёв (Кержаков, 46), Нету (Мевля, 46), Набиуллин (Смольников), Анюков (Терентьев, 46 (Жирков, 75)), Маммана (Скороботов, 66), Эрнани (Мусаев, 66), Краневиттер (Оздоев, 46), Мак (Ригони, 46), Кузяев (Дриусси, 46), Маркизио (Шатов, 46), Заболотный (Дзюба, 46)
"Локомотив": Гилерме (Коченков, 46), Игнатьев (Тугарев, 46), Кверквелия (Логинов, 46), Чорлука (Михалик, 46), Лысов (Идову, 46), Денисов (Тарасов, 46), Крыховяк (Лапшов, 46), Жемалетдинов (Миронов, 46 (Куликов, 82)), Ан. Миранчук (Баринов, 46), Ал. Миранчук (Фернандеш, 46 (Лысов, 86)), Смолов (Эдер, 46)
Предупреждения: Тарасов, 63, Эдер, 69, Баринов, 72
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