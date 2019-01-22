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"Локомотив" обыграл "Зенит" в матче Кубка Матч Премьер

В матче 1-го тура турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" "Локомотив" победил "Зенит" со счётом 3:1.

Кубок Матч Премьер

1 тур

"Зенит" – "Локомотив" 1:3

Голы: Ригони, 84 - Смолов, 36, Антон Миранчук, 37, Миронов, 51

"Зенит": Лунёв (Кержаков, 46), Нету (Мевля, 46), Набиуллин (Смольников), Анюков (Терентьев, 46 (Жирков, 75)), Маммана (Скороботов, 66), Эрнани (Мусаев, 66), Краневиттер (Оздоев, 46), Мак (Ригони, 46), Кузяев (Дриусси, 46), Маркизио (Шатов, 46), Заболотный (Дзюба, 46)

"Локомотив": Гилерме (Коченков, 46), Игнатьев (Тугарев, 46), Кверквелия (Логинов, 46), Чорлука (Михалик, 46), Лысов (Идову, 46), Денисов (Тарасов, 46), Крыховяк (Лапшов, 46), Жемалетдинов (Миронов, 46 (Куликов, 82)), Ан. Миранчук (Баринов, 46), Ал. Миранчук (Фернандеш, 46 (Лысов, 86)), Смолов (Эдер, 46)

Предупреждения: Тарасов, 63, Эдер, 69, Баринов, 72
Теги: Зенит Локомотив
Сегодня, 21:49
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(3)
#17  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 22:50)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
У Локо было больше настроя на атаку, особенно в первом тайме и победу.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#16  truten74   (Сегодня, 22:29)
  • -5
  •  (5)

Рви Жопу Даром победили.Цены на билеты задрали мама не горюй,уроды.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#15  Zemfira  шахты (Сегодня, 22:28)
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Шахтер»
Кубок Матч Премьер — товарищеский турнир, организованный телеканалом Матч Премьер ,на деньги букмекерской компании "Фонбет".Это затея" Фонбета" -"мы есть")).О каком футболе речь, когда тот же "Зенит" вышел с отпуска 12 января и включая 14 января футболисты проходили мед.обследования ,сегодня всего лишь 22 января...и пля великие спецы сайта, говорят об "основной состав ,другой говорит о фамилии Заболотный joy футбол пля и эти куй с сайта joy понятие не имеющие о футболе ,о футбольном клубе..а п1здеть чемпионы))
Регистрация: 8.01.2014 [жалоба]
#14  zenitchik123   (Сегодня, 22:23)
  • -10
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
если в нападение никого не купим, то будет жопа...проеб.ём и в чемпе, и в ЛЕ.

дефки, утрите восторженные слюни, это всего лишь тренировка.
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#13  boralex  саратов (Сегодня, 22:12)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Первый тайм хороший! Во втором такой компот на поле был, но сумели красавца засунуть! Для межсезонья - норм результат!


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#12  anonymous   (Сегодня, 22:10)
  • +5
  •  (11)

Цитата: sparwik53
Кто-нибудь слышал сегодня фамилию Заболотный во время матча?

её вообще очень редко слышно в трансляциях матчей Зенита
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#11  Asstor  Евросоюз (Сегодня, 22:05)
  • +3
  •  (9)

Ничего нового. Игры нет, как и новичков. Сумбурное и невнятное бей-беги...
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
#10  sparwik53  Виктор (Сегодня, 22:03)
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Кто-нибудь слышал сегодня фамилию Заболотный во время матча?
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#9  Freddy   (Сегодня, 22:01)
  • +3
  •  (11)

Цитата: Даден Баден
Требуется мастер по дереву на должность ГТ Синита...

Папу Карло нужно подписывать
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#8  Даден Баден   (Сегодня, 21:58)
  • +7
  •  (17)

Требуется мастер по дереву на должность ГТ Синита...
Регистрация: -- [жалоба]
#7  filin89  Коми Африка (Сегодня, 21:57)
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Счет не важен, хотя побеждать, всегда, приятно. Пусть форму набирают, сыгрываются. Миронов молодец, не даром Палыч возлагает на него большие надежды!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#6  Freddy   (Сегодня, 21:56)
  • +8
  •  (18)

прокрутил Палыч Бомжеград на мазутном болте smile
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 21:55)
  • -12
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Не понимаю Семака, хоть бы 15 минут сыграть основой, знает же, что игры у команды нет, а там Фенер.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:54)
  • -9
  •  (27)
Болеет за:
«Зенит»
С победой Локомотив, отыграемся на свиньях.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  Даден Баден   (Сегодня, 21:53)
  • +3
  •  (23)

Кубок бомжек'анала, кстати smile Отканалили бомжей
Регистрация: -- [жалоба]
#2  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:52)
  • +4
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
laughing


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#1  Hank Moody  Россия (Сегодня, 21:52)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Челси»
С победой паравозы!!! Федю с голом,в официальных главное забивай Федор


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Боже,
Сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже,
Сколько веры в руках отставных палачей!
ДДТ
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
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