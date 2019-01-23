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Артем Дзюба - Гилерме: передай Михалику, что я не бургер

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба в беседе с вратарём "Локомотива" Маринато Гилерме сказал, что защитник "железнодорожников" Тарас Михалик поцарапал ему грудь.

"Передай Михалику, что я не бургер, чтобы он за меня так цеплялся-, — сказал Дзюба, показав царапины на шее и груди.

"Пару вопросов? Задайте их лучше Михалику. Без комментариев сегодня. Мы проиграли, у меня траур", - добавил Дзюба.

Этот матч Дзюба начал на скамье запасных, а затем вышел на поле в начале второго тайма, но результативными действиями не отметился.

"Чемпионат.сом"
Теги: Дзюба Гилерме Михалик Зенит Локомотив
Сегодня, 03:55
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