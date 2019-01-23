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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Решение по трансферу Паредеса в ПСЖ будет лично принимать глава "Газпрома" Алексей Миллер
Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес все еще может оказаться в ПСЖ.
По данным Sport24 стороны близки к согласованию трансфера за сумму близкую к 45 млн евро. Источник сообщает, что окончательное решение о трансфере будет принимать лично председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
Сделка может быть закрыта уже сегодня.
По данным Sport24 стороны близки к согласованию трансфера за сумму близкую к 45 млн евро. Источник сообщает, что окончательное решение о трансфере будет принимать лично председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
Сделка может быть закрыта уже сегодня.
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