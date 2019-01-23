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Решение по трансферу Паредеса в ПСЖ будет лично принимать глава "Газпрома" Алексей Миллер

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес все еще может оказаться в ПСЖ.

По данным Sport24 стороны близки к согласованию трансфера за сумму близкую к 45 млн евро. Источник сообщает, что окончательное решение о трансфере будет принимать лично председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Сделка может быть закрыта уже сегодня.
Теги: Зенит ПСЖ Миллер Паредес Лига 1
Сегодня, 14:32
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