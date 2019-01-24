Александр Максименко: никогда их не забуду Карреру и его тренерский штаб

Голкипер "Спартака" Александр Максименко выразил благодарность бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере.– Конечно. Бесконечно благодарен Массимо Каррере, его тренерскому штабу, тренеру по вратарям Джанлуке Риомми. Все они причастны к моему дебюту. Никогда в жизни их не забуду.– Может, у них с Риомми разный подход к технике, к каким-то нюансам, но в атмосфере изменений нет. К счастью, такое же теплое отношение, – сказал Максименко.