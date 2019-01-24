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Александр Максименко: никогда их не забуду Карреру и его тренерский штаб

Голкипер "Спартака" Александр Максименко выразил благодарность бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере.

– Есть тот, которому вы признательны за то, что вам дали шанс закрепиться в основе?

– Конечно. Бесконечно благодарен Массимо Каррере, его тренерскому штабу, тренеру по вратарям Джанлуке Риомми. Все они причастны к моему дебюту. Никогда в жизни их не забуду.

– С новым тренером вратарей Тудором быстро нашли общий язык?

– Может, у них с Риомми разный подход к технике, к каким-то нюансам, но в атмосфере изменений нет. К счастью, такое же теплое отношение, – сказал Максименко.

"СЭ"
Теги: Спартак Максименко Каррера
Сегодня, 08:11
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#1  SHRЕК   (Сегодня, 08:18)
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гадом буду ни забуду!!! bowtie
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
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