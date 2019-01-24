Твиттер "Енисея" вернулся - красноярцы представили переход Савичева из "Анжи" фрагментом из "Гарри Поттера"

24-летний полузащитник Константин Савичев подписал контракт с "Енисеем".



Добро пожаловать в "Енисей"! pic.twitter.com/YH8PhwWQBz — ФК «Енисей» (@FCEnisey) January 24, 2019

Хавбек "Анжи" Константин Савичев продолжит карьеру в "Енисее".Пресс-служба красноярского клуба объявила о подписании контракта с 24-летним хавбеком.В первой части сезона Савичев провел за "Анжи" 14 матчей в РПЛ.