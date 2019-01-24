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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Твиттер "Енисея" вернулся - красноярцы представили переход Савичева из "Анжи" фрагментом из "Гарри Поттера"
Хавбек "Анжи" Константин Савичев продолжит карьеру в "Енисее".
Пресс-служба красноярского клуба объявила о подписании контракта с 24-летним хавбеком.
В первой части сезона Савичев провел за "Анжи" 14 матчей в РПЛ.
Пресс-служба красноярского клуба объявила о подписании контракта с 24-летним хавбеком.
24-летний полузащитник Константин Савичев подписал контракт с "Енисеем".— ФК «Енисей» (@FCEnisey) January 24, 2019
Добро пожаловать в "Енисей"! pic.twitter.com/YH8PhwWQBz
В первой части сезона Савичев провел за "Анжи" 14 матчей в РПЛ.
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