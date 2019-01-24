Новости партнеров

Твиттер "Енисея" вернулся - красноярцы представили переход Савичева из "Анжи" фрагментом из "Гарри Поттера"

Хавбек "Анжи" Константин Савичев продолжит карьеру в "Енисее".

Пресс-служба красноярского клуба объявила о подписании контракта с 24-летним хавбеком.



В первой части сезона Савичев провел за "Анжи" 14 матчей в РПЛ.
Теги: Анжи Енисей Савичев
Сегодня, 14:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.