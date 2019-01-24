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Дмитрий Хохлов: доволен, как Юсупов вписывается в "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов оценил игру Артура Юсупова.

"Как вписывается в командную игру Юсупов? Он действительно только вписывается, но он игрок довольно высокого уровня. Базовые вещи объяснять не приходится: то, как мы хотим играть, и как это видим. На вторых сборах будет больше наигрывания, больше разбора всех моментов. Сейчас, как он вписывается в команду на этом сборе, я доволен", - цитирует Хохлова официальный сайт "Динамо".
Теги: Хохлов Динамо Юсупов
Сегодня, 18:29
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