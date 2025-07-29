"Если трансфер Жедсона Фернандеша правда, то "Спартаку" очень сильно повезет. Это игрок колоссального уровня. Португалец, который очень дисциплинирован. Это редкость", - цитирует Зайнутдинова "Чемпионат".
Напомним, как уже сообщалось, "Бешикташ" подтвердил переговоры с московским "Спартаком" о трансфере 26-летнего центрального полузащитника Жедсона Фернандеша. Ранее стало известно, что турецкий клуб выкупил 50 процентов прав на игрока у "Бенфики".
Фернандеш перебрался в Турцию летом 2022 года. Его нынешний контракт действует до конца июня 2027 года. Transfermarkt оценивает нынешнюю рыночную стоимость португальца в 18 миллионов евро.
Зайнутдинов: "Спартаку" очень повезет, если трансфер Жедсона - правда
Новичок "Динамо" Бактиер Зайнутдинов высказался о возможном трансфере хавбека "Бешикташа" Жедсона Фернандеша в "Спартак".
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