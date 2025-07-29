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Заболотный - о Гарсии и Угальде: я не боюсь конкуренции

Форвард "Спартака" Антон Заболотный ответил на вопрос о конкуренции с нападающими Ливаем Гарсией и Манфредом Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Я не боюсь конкуренции. Конкуренция - это всегда прогресс. Поэтому ощущаю, что каждый игрок выкладывается на все 100% и отдаётся по полной", - передает слова Заболотного Legalbet.

Антон Заболотный выходил в стартовом составе "Спартака" в первых двух турах чемпионата России. 34-летний нападающий провел на поле суммарно 85 минут в матчах с махачкалинским "Динамо" и калининградской "Балтикой" и пока не отличился голевыми действиями.

Напомним, Заболотный пополнил состав красно-белых этим летом. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан на один сезон.

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