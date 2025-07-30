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Рахимов - о срыве трансфера Даку в "Зенит": общались на эту тему, посмеялись

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов высказался о несостоявшемся трансфере форварда казанцев Мирлинда Даку в "Зенит".
Фото: ФК "Рубин"
"Даку не расстроился срыву трансфера в "Зенит"? Мы общались на эту тему, посмеялись. Я ему сказал, что если он будет стабильно показывать свой уровень, то клубы продолжат за ним ходить", - цитирует Рахимова "Чемпионат".

Напомним, этим летом центральный нападающий "Рубина" Мирлинд Даку мог перейти в петербургский "Зенит", однако трансфер сорвался на стадии согласования личного контракта футболиста.

Даку играет за "Рубин" с 2023 года. 13 июля казанский клуб объявил о пролонгации соглашения с 27-летним игроком сборной Албании еще на четыре года. В стартовавшем сезоне форвард принял участие в 2 матчах РПЛ, в которых отметился голом и результативной передачей.

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