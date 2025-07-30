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"Выиграли конкуренцию у другого клуба". Гафин рассказал о трансфере Зайнутдинова в "Динамо"

Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал переход в московский клуб Бактиера Зайнутдинова из "Бешикташа".
Фото: ФК "Динамо"
- Простых трансферов не бывает. Мы выиграли конкуренцию за этого футболиста у другого клуба. Порадовало, что Бактиёр присоединился к нам. Надеемся, что ему понадобится мало времени на адаптацию. Он хорошо знаком с тренерским штабом.

Напомним, в минувший понедельник, 28 июля, московское "Динамо" официально объявило о переходе 27-летнего защитника Бактиера Зайнутдинова из турецкого "Бешикташа". Контракт и футболистом сборной Казахстана заключен на четыре года.

Вчера, 29 июля, Зайнутдинов дебютировал в составе бело-голубых, выйдя на 78-й минуте на замену в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Сочи" (3:2).

Источник: "Чемпионат"

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